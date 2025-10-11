Найдено 3 экскурсии в категории « Дворец султана Абдул-Самада » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 10% 30 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя Всё самое главное за один день €135 €150 за всё до 4 чел. На машине 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 12 чел. Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом от €145 за всё до 12 чел. Пешая 2.5 часа 87 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Куала-Лумпуром каждый день Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара Расписание: ежедневно в 15:15 €35 за человека Другие экскурсии Куала-Лумпура

