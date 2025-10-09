Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту Куала-Лумпур
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€205 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 окт в 15:15
11 окт в 15:15
€35 за человека
