читать дальше

самостоятельно, а вот познакомиться с его душой помогли Анна и Ольга.

Начало - в холле отеля, всё чотка по времени, познакомились с Анной и отправились в Чайнатаун. Прогулка заняла около полутора часов, точно время не могу сказать, так как не следил за ним, было интересно и познавательно. История Куала-Лумпура, современная жизнь города, были так гармонично переплетены в рассказе Анны, что сложилось ощущение, что город стал гораздо ближе и роднее. Храмы, мечети, рынок, улицы… я не буду описывать детали, потому что всё это лучше увидеть. Ритм прогулки был вполне комфортным, было время сделать фотографии, остановиться отдохнуть. И в китайском храме провёл ритуал для богатства и достатка! Очень действенный, кстати, в чём убедился позже))

Кстати, с погодой повезло, жары не было.

Прогулка закончилась и настало время для второй части экскурсии.

Продолжили её на автомобиле с Ольгой. Знакомство проходило по пути к пещерам. Автомобиль комфортный, удобный. В машине была подготовлена вода для нас. Пока доехали, знали друг друга уже вполне неплохо. По поводу пещер Бату - они чудесны. Я прежде не видел ничего подобного. Даже как-то не верится, что это создано природой. Подъём по лестнице занял около 8 минут, это было несложно, утомительно, конечно, но то, что увидели наверху стоило того, чтобы подняться. Впрочем, увидите сами! И весь путь сопровождался общением с Ольгой. Рассказ об истории пещер был подробным и увлекательным. После этого подъём по канатной дороге в горы. Здесь нашлось время пообедать. Рекомендую, кстати, турецкий ресторан, спросите у Ольги, она знает. После обеда с новыми силами подъём к китайскому храму. Рекомендую подняться на пагоду. Вид с неё стóит потраченных сил! После храма - экспозиция буддийского ада. Довольно жуткие сцены. Не рекомендую показывать детям, впечатлительным людям и грешникам))

Ну и завершил день визит в казино. Планировалось лишь посмотреть, сделать небольшую ставку и пару фото (они запрещены, но осторожно можно). А получилось даже выиграть* (немного, правда, но цель не в этом была). Это, разумеется, потому что утром ритуал а храме провёл. Ольга помогла обналичить выигрыш (не так уж это и просто). И с деньгами и прекрасным настроением мы покинули казино, чтобы пойти в аутлет. Покупки также очень порадовали, цены и акции позволили купить больше, чем ожидалось. Ну и, чтобы день был совершенно идеальным, поели мороженого в кафе.

Анна и Ольга. Хочу сказать вам огромное спасибо за эту экскурсию. Было очень здорово!

*выигрыш в казино не гарантирован и не зависит от гида.