Фотопрогулка по Касабланке: от старинных улочек до океана

Отправляемся не просто бродить по Касабланке, а ловить лучшие кадры — на фоне старинных домов и яркой мозаики, в аутентичных переулках и на берегу Атлантики. Я помогу расслабиться перед камерой, почувствовать себя уверенно и найти красивую позу. Маршрут запланируем заранее и адаптируем во время прогулки под свет, ваши настроение и ритм. Вы получите живые портреты и естественные атмосферные кадры.
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по кварталу Хаббус с его традиционной архитектурой, затем отправимся к океану — на набережную возле мечети Хассана II.
Организационные детали
- В стоимость включено: обработка фотографий и перемещения между локациями
- Фотосессия проходит на профессиональную камеру Canon R5 Mark II с объективами для портретной и репортажной съёмки
- Вы получите 100+ фотографий в течение 3-7 дней — из них я отберу лучшие кадры и отретуширую
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Касабланке уже 4 года и создаю фотосессии, где совмещаю прогулку по городу и живую портретную съёмку. Касабланка — город контрастов, света и атмосферы. Его я показываю через людей
Входит в следующие категории Касабланки
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