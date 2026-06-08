Фотопрогулка по Касабланке: от старинных улочек до океана

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и их эмоции. Говорю на русском, английском и французском языках, также понимаю японский, поэтому легко нахожу общий язык с людьми из разных стран. Открытый и внимательный человек, ценю комфорт и время — как своё, так и клиента. Во время съёмки создаю спокойную атмосферу, помогаю расслабиться перед камерой и чувствовать себя естественно. В итоге вы получаете красивые живые фотографии и воспоминания о вашем путешествии, без напряжения и постановки.