Музеи и искусство Касабланки

Найдено 8 экскурсий в категории «Музеи» в Касабланке на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секретная устричная ферма под Касабланкой
На машине
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Пока все исследуют городской порт, отправляйтесь в Лагуну Фламенко и насладитесь живописными видами и свежими устрицами на секретной ферме
11 дек в 11:00
12 дек в 09:30
€120 за человека
Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
На машине
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
13 дек в 14:00
15 дек в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
17 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€296 за всё до 3 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
На машине
5 часов
74 отзыва
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€360 за человека
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от €80 за человека
Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды
«Еврейский музей — единственный в арабском мире»
11 дек в 10:30
14 дек в 10:30
€300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 октября 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Дата посещения: 23 сентября 2025
    С 23 сентября по 2 октября 2025 года мы посещали город Касабланка, Марокко, с целью путешествия в честь нашего 30-летия
    читать дальше

    совместной жизни. Это огромный многонациональный город. Летели туда впервые, всё незнакомо и интересно. И, конечно, нам была нужна помощь для знакомства с городом и со страной. И в этом нам помогла Мария - молодой русскоговорящий гид, безупречно владеющий арабским, английским и французскими языками, длительное время проживающая в Марокко. В первый день Мария приехала за нами в отель и около 5 часов на её автомобиле она знакомила нас с историей Марокко, городом Касабланкой. Мы увидели все главные достопримечательности. Она провела нас по интересным, самобытным улочкам, дала возможность увидеть рынки (рыбный в том числе, по нашей просьбе), купить сувениры. Эта обаятельная девушка ответила на все наши вопросы, оставила свой телефон. И мы с ней общались весь период нашего нахождения в г. Касабланка. Желаем Марии всего самого хорошего и огромное ей спасибо. Очень рекомендуем эту экскурсию, как вовремя краткого пребывания в городе, и особенно, если кто-то хочет познакомится с городом и Марокко поближе. Мария обо всём расскажет и поможет составить план дальнейшего знакомства со страной. Ирина и Александр, Псков, Россия.

  • К
    Катя
    4 декабря 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Отличная экскурсия) Спасибо
    Отличная экскурсия) Спасибо
  • Н
    Наталия
    2 декабря 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Очень рады знакомству с Марьей! Приятный в общении человек, много знающий об истории, обычаях и современности Марокко. Легко скорректировала маршрут
    читать дальше

    под наши хотелки. Мы успели и город посмотреть, и купить необходимые подарки близким не по туристическим завышенным ценам. Со своей стороны предложили Маше посетить международную выставку собак, которая в эти дни проходила в Касабланке. И тут Марья нам помогла - наши собаки вызвали интерес у местного телевидения, и Маша в качестве переводчика помогла нашим девочкам дать интервью.

    Очень рады знакомству с Марьей! Приятный в общении человек, много знающий об истории, обычаях и современностиОчень рады знакомству с Марьей! Приятный в общении человек, много знающий об истории, обычаях и современностиОчень рады знакомству с Марьей! Приятный в общении человек, много знающий об истории, обычаях и современности
  • Н
    Наталья
    1 декабря 2025
    Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
    Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с покупками сувениров. Мы были
    читать дальше

    с маленьким ребенком - проявила большое терпение и даже присмотрела за ним! Рабат оказался очень красивым ❤️ Обед очень вкусным. Спасибо!

    Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла сОтличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла сОтличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла сОтличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла сОтличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с
  • Л
    Лариса
    30 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
    читать дальше

    с местными жителями и литературными вставками, собственным творчеством. История, география, литература. Высокий класс! Хорошее образование, необычный богатый жизненный опыт родил гида экстра класса. Большое спасибо, Алекс.

    Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, вОчень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, вОчень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, вОчень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, вОчень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в
  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Неожиданно интересная экскурсия, интересный маршрут и рассказ года. Мария приятный, вежливый и знающий профессионал. Мы остались довольны.
  • И
    Инна
    15 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
    Алекс не
    читать дальше

    просто гид, он невероятно интересный, эрудированный, неординарный. Это не была экскурсия с монотонным перечислением дат и событий, а живой, эмоциональный рассказ увлечённого историей человека с любовью к городу и стране, где он уже давно живёт!
    Несмотря на дождь и ветер, мы так много всего успели посмотреть и узнать.
    Алекс, спасибо еще раз🤍

    С уважением, Инна и Алексей из Питера)

    Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
  • И
    Ирина
    6 ноября 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Очень понравилась экскурсия по городу! Спасибо Марии! Узнали много нового и открыли для себя потрясающую страну. Мария очень внимательный и
    читать дальше

    чуткий человек. Помимо потрясающей экскурсии помогла решить проблему с вещью, отремонтировать ее у местных мастеров! Рекомендуем эту экскурсию и нашего замечательного гида!

  • П
    Павел
    5 ноября 2025
    Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
    Большая благодарность Марии за прекрасную экскурсию в Рабат! Отличная программа, интересные красивые достопримечательности (крепость, Медина) были в очень колоритном ресторане
    читать дальше

    с местной кухней и недорого, очень понравилось. Мария приятный человек и собеседник, много чего узнали о народе, быте в Марокко и и тп Однозначно рекомендуем! Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана La Cascade в Касабланке! На берегу океана, вкусная кухня, шоу программа во вторник)

  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся
    читать дальше

    и истории всей страны, поведал много интересных фактов, ответил на ВСЕ наши вопросы (а их было не мало)… Прошлись от Casa Porta до мечети Хасана II, но не устали, т. к. были переполнены положительными эмоциями, побывали во французском квартале (увидели Касабланку с крыши многоэтажки), на рынке, прогулялись по медине, посидели в кафе и т. д. Вообщем, рекомендую данную экскурсию ОДНОЗНАЧНО!!!! А Алексу выражаю еще раз благодарность за столь интересный рассказ о Касабланке))))

  • П
    Павел
    4 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид
    читать дальше

    - проводник в мир Марокко) Программа включала основные достопримечательности, сюрпризы глазами местных жителей, перекус на местном рыбном рынке и много чего интересного! Очень понравилось, рекомендуем!

  • П
    Полина
    3 ноября 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Мария – замечательный гид, настоящий профессионал! Успели поговорить обо всем: и об истории, и об экономике, и об архитектуре и
    читать дальше

    культуре. Посмотрели ключевые места в Касабланке, зашли в аутентичные заведения. При планировании экскурсии учились наши пожелания, а также Мария подсказала хорошие рестораны в городе. Экскурсия прошла на комфортном автомобиле bmw.

    У Марии грамотная речь, и множество знаний о Марокко. Очень рекомендуем экскурсию и гида и благодарим за замечательный день 🫶🏽🫶🏽🫶🏽

  • A
    Anna
    27 октября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Гид Вера провела невероятно информативную и интересную экскурсию, обязательно хотим вернуться к Вере для других поездок!
  • Ш
    Шеметов
    25 октября 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Мы впервые в Касабланке и в Марокко. Нам повезло - открывала для нас эту волшебную страну замечательный гид Мария. Она
    читать дальше

    с удовольствием делилась информацией, которой не встретишь на просторах интернета. С ее помощью увидели, попробовали, потрогали, услышали многое … Мария помимо всего прочего еще и прекрасный водитель, а это очень важно в Касабланке (кто ездил по Касабланке на автомобиле, тот поймет). Отдельное спасибо Марии за помощь в решении наших организационных проблем. Такой гид как Мария, это подарок путешественнику!

  • Н
    Наталья
    25 октября 2025
    Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
    Мы с мужем летели из Москвы на Тенерифе. Прилетали в Касабланку в полдень, а улетали утром следующего дня. Поэтому решили
    читать дальше

    во вторую половину дня познакомиться с Касабланкой и выбрали 4-х часовую автомобильную (чтобы много не ходить) экскурсию «Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе» с гидом Марией. Экскурсия превзошла все наши ожидания! Мария встретила нас у отеля и покатала по всему городу: и старому, и новому! Показала все достопримечательности и закончила, по нашей просьбе, в аутентичном марокканском ресторанчике с местной кухней, после которого отвезла обратно в отель, который был довольно далеко от цента и даже подарила местный сувенир. Мы остались очень довольны и экскурсоводом, и нашими впечатлениями от нового города и страны! Рекомендуем всем, кто впервые прибыл в Касабланку!

    Мы с мужем летели из Москвы на Тенерифе. Прилетали в Касабланку в полдень, а улетали утром
  • Н
    Наталья
    23 октября 2025
    Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
    Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала так,что мы влюбились во всё, что она нам показывала! Вернёмся в Марокко,обязательно свяжемся с Марией! Рекомендую ВСЕМ!!!
    Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделалаОгромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала
  • М
    Михаил
    23 октября 2025
    Касабланка: между Востоком и Западом
    Большое спасибо Саре за экскурсию! Легко, ненавязчиво рассказала о стране, нравах, повседневной жизни. Очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    21 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
    Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!!Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!!Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!!Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!!Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!!
  • Д
    Денис
    17 октября 2025
    Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
    Были в Рабате проездом из Касабланки в Танжер, Мария забрала нас в гостинице Касабланки точно в оговоренное время, примерно через
    читать дальше

    час езды на её автомобиле приехали в Рабат. Посетили абсолютно все достопримечательности и локации, которые сами хотели посетить при планировании поездки в Марокко. Также нам нужно было приобрести билеты на поезд из Рабата в Танжер, Мария рассчитала маршрут с учётом заезда на вокзал за билетами, а вечером после экскурсии довезла до вокзала. Спасибо огромное Марии за экскурсию, всё очень комфортно, познавательно и интересно!

  • П
    Павел
    13 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Alex, спасибо за феерическое погружение в атмосферу города, неформальное отношение к своему делу, и твою любовь к Касабланке, Марокко и людям этого удивительного мира.

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Секретная устричная ферма под Касабланкой
  2. Касабланка: между Востоком и Западом
  3. Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
  4. Касабланка: перекрёсток времён
  5. Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Музеи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 80 до 360. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Музеи», 236 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль