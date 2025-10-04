Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Пока все исследуют городской порт, отправляйтесь в Лагуну Фламенко и насладитесь живописными видами и свежими устрицами на секретной ферме
11 дек в 11:00
12 дек в 09:30
€120 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Касабланка: гармония востока и запада
Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру
13 дек в 14:00
15 дек в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
17 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€296 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€360 за человека
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от €80 за человека
С 23 сентября по 2 октября 2025 года мы посещали город Касабланка, Марокко, с целью путешествия в честь нашего 30-летия
- ККатя4 декабря 2025Отличная экскурсия) Спасибо
- ННаталия2 декабря 2025Очень рады знакомству с Марьей! Приятный в общении человек, много знающий об истории, обычаях и современности Марокко. Легко скорректировала маршрут
- ННаталья1 декабря 2025Отличная экскурсия, замечательная гид. Рассказала о стране, дала отличные советы, куда можно ещё сходить, помогла с покупками сувениров. Мы были
- ЛЛариса30 ноября 2025Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
- ТТатьяна18 ноября 2025Неожиданно интересная экскурсия, интересный маршрут и рассказ года. Мария приятный, вежливый и знающий профессионал. Мы остались довольны.
Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
Алекс не
- ИИрина6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по городу! Спасибо Марии! Узнали много нового и открыли для себя потрясающую страну. Мария очень внимательный и
- ППавел5 ноября 2025Большая благодарность Марии за прекрасную экскурсию в Рабат! Отличная программа, интересные красивые достопримечательности (крепость, Медина) были в очень колоритном ресторане
- ИИрина5 ноября 2025Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся
- ППавел4 ноября 2025Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид
- ППолина3 ноября 2025Мария – замечательный гид, настоящий профессионал! Успели поговорить обо всем: и об истории, и об экономике, и об архитектуре и
- AAnna27 октября 2025Гид Вера провела невероятно информативную и интересную экскурсию, обязательно хотим вернуться к Вере для других поездок!
- ШШеметов25 октября 2025Мы впервые в Касабланке и в Марокко. Нам повезло - открывала для нас эту волшебную страну замечательный гид Мария. Она
- ННаталья25 октября 2025Мы с мужем летели из Москвы на Тенерифе. Прилетали в Касабланку в полдень, а улетали утром следующего дня. Поэтому решили
- ННаталья23 октября 2025Огромнейшее спасибо Марии!!! Потрясающий экскурсовод!!! Она нас с подругой не просто покатала и показала Рабат,она сделала так,что мы влюбились во всё, что она нам показывала! Вернёмся в Марокко,обязательно свяжемся с Марией! Рекомендую ВСЕМ!!!
- ММихаил23 октября 2025Большое спасибо Саре за экскурсию! Легко, ненавязчиво рассказала о стране, нравах, повседневной жизни. Очень рекомендуем!
- ААнна21 октября 2025Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
- ДДенис17 октября 2025Были в Рабате проездом из Касабланки в Танжер, Мария забрала нас в гостинице Касабланки точно в оговоренное время, примерно через
- ППавел13 октября 2025Alex, спасибо за феерическое погружение в атмосферу города, неформальное отношение к своему делу, и твою любовь к Касабланке, Марокко и людям этого удивительного мира.
