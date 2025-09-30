Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Касабланке на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 19 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Касабланка: гармония востока и запада Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру €199 за всё до 3 чел. Пешая 3.5 часа 13 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Касабланка: между Востоком и Западом Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом Начало: У собора Сакре-кёр от €130 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Французский стиль на африканском побережье Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру €250 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Касабланки

