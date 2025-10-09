Индивидуальная
до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье
Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 2 чел.
-
15%
Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды
12 окт в 10:30
13 окт в 08:00
€255
€300 за всё до 2 чел.
