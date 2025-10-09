Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Касабланке на русском языке, цены от €250, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Французский стиль на африканском побережье Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру €250 за всё до 2 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города Начало: В лобби вашего отеля $250 за всё до 2 чел. Пешая 2 часа 15% Индивидуальная до 2 чел. Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды €255 €300 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Касабланки

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь