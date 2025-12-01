Мы познакомим вас с еврейским наследием Касабланки. Вы побываете на медине, где соседствуют синагога, мечеть и католический храм. Увидите квартал Меллах, синагогу Бет-Эль и Еврейский музей, в котором хранится Тора в серебряном ковчеге. Это путешествие подарит глубокое понимание того, как религия, культура и богатство общины вплетаются в историю Касабланки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Медина. Здесь соседствуют синагога, мечеть и католическая церковь. Вы узнаете, почему именно в Марокко король покровительствует еврейской культуре и восстанавливает кладбища и синагоги.

Меллах — еврейский квартал с 16 века. Здесь звучали молитвы в синагогах, кипела торговля в лавках и мастерских. Вы услышите истории о людях, для которых этот район был и домом, и убежищем.

Синагога Бет-Эль. Место легенд о «хранителях света» и витражах, где скрыты тайные символы.

Бульвар Мухаммеда V. Центр еврейской предпринимательской жизни 20 века. Магазины тканей, ювелирные лавки, банки и кинотеатры — всё это строилось усилиями общины.

Еврейский музей — единственный в арабском мире. Здесь хранится Тора в серебряном ковчеге, старинные украшения и фотографии семей, которые формировали лицо Касабланки.

Клуб S.O.C. Основанный в 20 веке, он стал символом культурной и социальной жизни, где еврейская община играла ключевую роль.

Организационные детали

Экскурсия пешая, между некоторыми локациями перемещаемся на такси

Женщины и неевреи могут посещать синагоги, соблюдая правила: скромная одежда, уважительное поведение

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы