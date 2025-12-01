Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды
Мы познакомим вас с еврейским наследием Касабланки. Вы побываете на медине, где соседствуют синагога, мечеть и католический храм.
Увидите квартал Меллах, синагогу Бет-Эль и Еврейский музей, в котором хранится Тора в серебряном ковчеге.
Это путешествие подарит глубокое понимание того, как религия, культура и богатство общины вплетаются в историю Касабланки.
Описание экскурсии
Медина. Здесь соседствуют синагога, мечеть и католическая церковь. Вы узнаете, почему именно в Марокко король покровительствует еврейской культуре и восстанавливает кладбища и синагоги.
Меллах — еврейский квартал с 16 века. Здесь звучали молитвы в синагогах, кипела торговля в лавках и мастерских. Вы услышите истории о людях, для которых этот район был и домом, и убежищем.
Синагога Бет-Эль. Место легенд о «хранителях света» и витражах, где скрыты тайные символы.
Бульвар Мухаммеда V. Центр еврейской предпринимательской жизни 20 века. Магазины тканей, ювелирные лавки, банки и кинотеатры — всё это строилось усилиями общины.
Еврейский музей — единственный в арабском мире. Здесь хранится Тора в серебряном ковчеге, старинные украшения и фотографии семей, которые формировали лицо Касабланки.
Клуб S.O.C. Основанный в 20 веке, он стал символом культурной и социальной жизни, где еврейская община играла ключевую роль.
Организационные детали
Экскурсия пешая, между некоторыми локациями перемещаемся на такси
Женщины и неевреи могут посещать синагоги, соблюдая правила: скромная одежда, уважительное поведение
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в музей — €5
Вход в синагогу — пожертвование от €2
Кошерный обед в ресторане — от €15
Такси — €2-3
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 24 туристов
Я живу в Марокко c 2000 года.
Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого я увлечена историей и архитектурой, особенно стилем читать дальше
ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик.
Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки.
Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу!