Собрать личный дневник впечатлений из зарисовок, артефактов и ароматов Касабланки
Наш день будет наполнен творчеством.
Мы будем гулять по городу, заходить на рынки и в лавки, ездить на автобусе и трамвае, собирать мелкие артефакты (билеты, открытки, кусочки ткани), делать наброски марокканских дверей и оттиски арабской вязи. Пробовать каллиграфию и хну. Впитывать запахи мускуса и амбры. В конце у каждого останется арт-блокнот — живая память о Касабланке.
Описание экскурсии
Старый квартал Хабус, где сохранились арки и знаменитые резные двери. Здесь мы сделаем первые зарисовки, попробуем нанести узор хной и узнаем символику марокканских дверей.
Старая медина. Среди узких улочек мы будем собирать маленькие артефакты — билетики, кусочек ткани или специи. Заглянем в лавку, где продают рас-эль-ханут, и создадим страницу специй в нашем дневнике.
Португальская крепость Ла Скала. Приложим бумагу к высеченному арабскому тексту и сделаем фроттаж — отпечаток истории, который каждый вклеит в свой блокнот.
Поездки на городском автобусе и трамвае, чтобы прочувствовать ритм повседневной Касабланки. Сохранённые билеты займут место на страницах дневника.
Одно из творческих пространств или уютных кафе, где мы соберём все впечатления воедино: распечатаем фотографии, добавим ароматы мускуса и амбры, создадим коллажи.
Во время арт-прогулки
Я погружу вас в символику марокканских дверей и берберских ковров: вы научитесь видеть в орнаментах защитные и сакральные знаки
Познакомлю с миром восточных ароматов в парфюмерной лавке — мускусом, амброй и благовониями, упомянутыми в Коране и хадисах
Вы увидите легендарный рас-эль-ханут, оцените его запах и поймёте, почему в каждой лавке смесь особенная
Прикоснётесь к арабской каллиграфии и попробуете писать старым бамбуковым пером-каламом
Организационные детали
В стоимость включены все материалы для создания арт-дневника (блокнот, бумаги, краски, уголь, скотч, фотоуголки, фрагменты ковра, специи, ароматы и др.), билеты на автобус и трамвай
Оплачиваются отдельно: личные покупки (сувениры, открытки, закладки, специи), напитки и угощения в кафе
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Casa-Port
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алекс — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 844 туристов
Русский фотограф и портретист, живу в Марокко последние 14 лет, я привношу в каждую свою экскурсию по Касабланке страсть и профессионализм, накопленный за годы работы в различных странах Азии, Африки, читать дальшеуменьшить
Америки и Европы. Весёлый, жизнерадостный и любящий активный образ жизни, я обожаю встречи с новыми людьми и всегда готов поделиться своими знаниями и увлечениями. Говорю на французском, английском и русском языках; а также владею тамильским, сингальским и арабским языками. Я открываю для путешественников двери в мир марокканской культуры, предлагая не просто экскурсии, а настоящие приключения с уникальными фотографиями, которые были опубликованы в мировых изданиях и выставлены по всему миру. Владелец собственной фотостудии в Касабланке, я делюсь своим увлечением и профессионализмом, предоставляя незабываемые впечатления от каждой встречи и каждого снимка.
