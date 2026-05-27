Наш день будет наполнен творчеством. Мы будем гулять по городу, заходить на рынки и в лавки, ездить на автобусе и трамвае, собирать мелкие артефакты (билеты, открытки, кусочки ткани), делать наброски марокканских дверей и оттиски арабской вязи. Пробовать каллиграфию и хну. Впитывать запахи мускуса и амбры. В конце у каждого останется арт-блокнот — живая память о Касабланке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $285 за экскурсию

Ваш гид в Касабланке

Описание экскурсии

Старый квартал Хабус, где сохранились арки и знаменитые резные двери. Здесь мы сделаем первые зарисовки, попробуем нанести узор хной и узнаем символику марокканских дверей.

Старая медина. Среди узких улочек мы будем собирать маленькие артефакты — билетики, кусочек ткани или специи. Заглянем в лавку, где продают рас-эль-ханут, и создадим страницу специй в нашем дневнике.

Португальская крепость Ла Скала. Приложим бумагу к высеченному арабскому тексту и сделаем фроттаж — отпечаток истории, который каждый вклеит в свой блокнот.

Поездки на городском автобусе и трамвае, чтобы прочувствовать ритм повседневной Касабланки. Сохранённые билеты займут место на страницах дневника.

Одно из творческих пространств или уютных кафе, где мы соберём все впечатления воедино: распечатаем фотографии, добавим ароматы мускуса и амбры, создадим коллажи.

Во время арт-прогулки

Я погружу вас в символику марокканских дверей и берберских ковров: вы научитесь видеть в орнаментах защитные и сакральные знаки

Познакомлю с миром восточных ароматов в парфюмерной лавке — мускусом, амброй и благовониями, упомянутыми в Коране и хадисах

Вы увидите легендарный рас-эль-ханут, оцените его запах и поймёте, почему в каждой лавке смесь особенная

Прикоснётесь к арабской каллиграфии и попробуете писать старым бамбуковым пером-каламом

Организационные детали