Прогулки на верблюдах из Касабланки

Найдено 3 тура в категории «На верблюдах» в Касабланке на русском языке, цены от $1360. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
На машине
На верблюдах
2 отзыва
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
«Встретим закат верхом на верблюдах, неспешно прогуливаясь среди барханов»
2 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$1360 за человека
4 города Марокко, пески Сахары и местный «Голливуд»
На автобусе
На верблюдах
8 дней
4 города Марокко, пески Сахары и местный «Голливуд»
Искупаться в океане, увидеть, как красят кожу, прокатиться на верблюдах и переночевать в пустыне
Начало: Касабланка, аэропорт, 12:30
«Покачаемся в такт ходьбы верблюдов, которые провезут нас по золотистым дюнам»
3 мая в 12:30
11 окт в 12:30
$1490 за человека
Восхождение на высшую вершину Северной Африки, путешествие на верблюдах по Сахаре и трип по городам
На машине
На верблюдах
14 дней
Восхождение на высшую вершину Северной Африки, путешествие на верблюдах по Сахаре и трип по городам
Побывать в марокканском Голливуде, встретить рассвет на Тубкале и провести день на легендарном пляже
Начало: Аэропорт Касабланки, прилёт до 18:00
«Прокатимся на верблюдах по дюнам Сахары и проведём ночь посреди пустыни под звёздным небом»
$1700 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Саша
    2 декабря 2024
    Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
    Марокко удивило меня своей разнообразной природой и богатой культурой. В рамках тура мы посетили Атласские горы, где открылись захватывающие виды,
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    и побережье Атлантического океана с его живописными пляжами. Особенно запомнился визит в город Эс-Сувейра с его уникальной архитектурой и атмосферой. Гиды были профессионалами своего дела и делились интересными фактами о каждом месте. Этот тур стал для меня настоящим открытием, и я с радостью рекомендую его всем любителям путешествий

  • В
    Валентина
    25 сентября 2024
    Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
    Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
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    Александром мы увидели разные уголки стран. Гид очень хорошо говорит на русском,человек жил в России и знает наш менталитет это большой плюс для групповых туров с россиянами☺ Все водители очень добрые и хорошие люди. Запомнить все сумки группы это дорого стоит☺ Проверял за нами, что все наши вещи на месте. Ездят аккуратно, соблюдая все правила. Ребята большие молодцы👏 Понравились все гостиницы и отели, где мы жили. Вкусные завтраки, пешая доступность до основных достопримечательностей. Это был мой первый группой тур и я очень довольна и не пожалела, что выбрала именно Вас☺ Марокко удивительная страна контрастов😍Красивой природы и невероятно добрых и гостеприимных людей, теперь он моём сердце навсегда🫶 Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На верблюдах»

Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
  2. 4 города Марокко, пески Сахары и местный «Голливуд»
  3. Восхождение на высшую вершину Северной Африки, путешествие на верблюдах по Сахаре и трип по городам
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Киностудии
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Касабланке в январе 2025
Сейчас в Касабланке в категории "На верблюдах" можно забронировать 3 тура от 1360 до 1700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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