8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
«Встретим закат верхом на верблюдах, неспешно прогуливаясь среди барханов»
2 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$1360 за человека
8 дней
4 города Марокко, пески Сахары и местный «Голливуд»
Искупаться в океане, увидеть, как красят кожу, прокатиться на верблюдах и переночевать в пустыне
Начало: Касабланка, аэропорт, 12:30
«Покачаемся в такт ходьбы верблюдов, которые провезут нас по золотистым дюнам»
3 мая в 12:30
11 окт в 12:30
$1490 за человека
14 дней
Восхождение на высшую вершину Северной Африки, путешествие на верблюдах по Сахаре и трип по городам
Побывать в марокканском Голливуде, встретить рассвет на Тубкале и провести день на легендарном пляже
Начало: Аэропорт Касабланки, прилёт до 18:00
«Прокатимся на верблюдах по дюнам Сахары и проведём ночь посреди пустыни под звёздным небом»
$1700 за человека
Последние отзывы на туры
- ССаша2 декабря 2024Марокко удивило меня своей разнообразной природой и богатой культурой. В рамках тура мы посетили Атласские горы, где открылись захватывающие виды,
- ВВалентина25 сентября 2024Тур мне очень понравился😻Отлично продуманный маршрут. Самостоятельно за столько дней самим невозможно было бы увидеть столько городов и достопримечательностей,а с
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На верблюдах»
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