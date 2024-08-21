Найдено 3 тура в категории « Животные » в Касабланке на русском языке, цены от $1 328, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 10 дней Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян Начало: Касабланка, аэропорт, любое время «К 17:00 часам приедем в Сахару, оставим вещи и поедем кататься на верблюдах» $ 1 950 за человека На машине На верблюдах 20% скидка 8 дней Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре... «Встретим закат верхом на верблюдах, неспешно прогуливаясь среди барханов» 1660 $ 1 328 за человека На машине 9 дней 8 городов Марокко Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости «По прибытии в Мерзугу вас ждёт незабываемый опыт — встреча заката на верблюдах среди песчаных барханов» 139 668 ₽ за человека Все туры Касабланки

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Животные»

Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток 8 городов Марокко В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Касабланке в августе 2024 Сейчас в Касабланке в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 1 328 до 139 668 со скидкой до 20%.

Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Животные», цены от $1328. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь