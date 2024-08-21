10 дней
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Начало: Касабланка, аэропорт, любое время
«К 17:00 часам приедем в Сахару, оставим вещи и поедем кататься на верблюдах»
21 авг в 08:00
18 апр в 08:00
$1 950 за человека
скидка
20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
«Встретим закат верхом на верблюдах, неспешно прогуливаясь среди барханов»
25 авг в 08:00
15 сен в 10:00
1660$1 328 за человека
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
«По прибытии в Мерзугу вас ждёт незабываемый опыт — встреча заката на верблюдах среди песчаных барханов»
25 авг в 10:00
15 сен в 10:00
139 668₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Животные»
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