Что вас ожидает

День приключений

Трансфер из ближайших курортов до аэропорта Канкуна займет, в среднем, час. Прямые рейсы из Канкуна в Мехико — около 2,5 часов. Да, значительную часть дня придется провести в пути. Но мы постараемся сделать его максимально комфортным и неутомительным. Если нужно, поможем с билетами и трансфером. И, конечно, мы организуем полное сопровождение в Теотиуакане и Мехико — с перемещениями между объектами и увлекательными рассказами о культовых памятниках разных эпох Мексики.

«Место, где боги коснулись земли»

Первым делом отправимся в археологический комплекс, где вы рассмотрите вблизи величественные пирамиды Солнца, Луны и Кецалькоатля. Узнаете, что известно об истоках поселения, ставшего позже одним из крупнейших городов Мезоамерики и Древнего мира, периоде его расцвета и мистическом исчезновении жителей. Возле руин сооружений поговорим о том, что известно науке о прежних высокоразвитых цивилизациях и что остается загадкой, создавая почву для бесчисленного количества предположений об истинной истории человечества.

Исторический центр Мехико

Далее вы отправитесь исследовать мир мексиканской столицы. В программу мы включили самые эффектные и интересные достопримечательности старых и современных районов города. Вы осмотрите Дворец изящных искусств — театр Мехико, Каса Азулехос — дом плитки, кафедральный собор — старейший храм испанской части Америки, Площадь конституции Сокало, а также Национальный дворец и археологическую зону Темпло Майор. И через эти памятники сможете представить, какой путь прошел Мехико от столицы Ацтекской империи до столицы Мексики и одного из крупнейших мегаполисов мира.

🌮 🌯 После прогулки мы пригласим вас на самый изысканный и экзотический продуктовый рынок Сан Хуан. Здесь вы сможете отведать съедобных насекомых (кузнечиков, тарантулов), мясо крокодила и буйвола или оценить традиционные — сочные, ароматные и острые — блюда знойной мексиканской кухни.

Программа

— Вылет в Мехико из Канкуна

— Прилёт в Мехико на утреннем рейсе

— Встреча в аэропорту

— Выезд на археологическую зону Теотиуакан

— Экскурсия по Теотиукану

— Выезд в Мехико

— Экскурсия по историческому центру Мехико

— Выезд в аэропорт Мехико

— Вылет в Канкун из Мехико

— Трансфер в отель

Организационные детали