Выбирайте и другие экскурсии в Мехико

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Все «визитные карточки» мексиканской столицы на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Olga
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Olga – ваш гид
Вы посетите исторический центр Мехико и внимательно рассмотрите все, чем он славится: древние пирамиды, дворцы, церкви, атмосферные площади и улочки.

Я не только помогу расшифровать увиденное, но и сделаю все, чтобы вы действительно погрузились в мексиканский колорит и нашли в современном городе приметы разных эпох.
$370 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство

Что вас ожидает

Главные места Мехико
Вы рассмотрите самые высокие в Мексике пирамиды Теотиуакана и подниметесь на две из них, 72-метровую пирамиду Солнца и 42-метровую пирамиду Луны. Пройдете по дороге Мертвых, посетите старинную базилику святой Девы Марии Гваделупской и заглянете на аутентичный рынок Меркадо де Сан Хуан, где сможете продегустировать местные деликатесы. Кроме того, я покажу Кафедральный собор, центральную площадь, руины Темпло Майор, Национальный и Почтовый дворцы.

Мехико — история и легенды
Я расскажу самые интересные факты из истории, археологии и культуры страны. Так, вы узнаете, как в центральной Мексике оказались ацтеки, почему теотиуаканцы покинули свой город и по какой причине многие мексиканцы считают плащаницу святой Девы Марии Гваделупской мистификацией.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Trax.

Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Hola! Меня зовут Ольга. Я археолог по образованию, живу и работаю в Мексике более 8 лет и объехала эту невероятную страну с севера на юг. Я по-настоящему люблю Мексику и с радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
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