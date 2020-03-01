Выбирайте и другие экскурсии в Мехико

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Главные места Мехико

Вы рассмотрите самые высокие в Мексике пирамиды Теотиуакана и подниметесь на две из них, 72-метровую пирамиду Солнца и 42-метровую пирамиду Луны. Пройдете по дороге Мертвых, посетите старинную базилику святой Девы Марии Гваделупской и заглянете на аутентичный рынок Меркадо де Сан Хуан, где сможете продегустировать местные деликатесы. Кроме того, я покажу Кафедральный собор, центральную площадь, руины Темпло Майор, Национальный и Почтовый дворцы.

Мехико — история и легенды

Я расскажу самые интересные факты из истории, археологии и культуры страны. Так, вы узнаете, как в центральной Мексике оказались ацтеки, почему теотиуаканцы покинули свой город и по какой причине многие мексиканцы считают плащаницу святой Девы Марии Гваделупской мистификацией.