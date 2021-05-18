Полезная информация о Мехико

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Местное время в Мехико
15:5238
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаМехико
По-английскиMexico City
Это столицаМехико является столицей Мексики
Население города12 294 193 чел.
АэропортыСиноп NLU, Толука TLC, Хуарес MEX, Atizapan AZP
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота2 240 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Мехико

Обзорная экскурсия по центру Мехико
Обзорная экскурсия по центру Мехико
$
100
за чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Мехико на русском языке.
Мехико — первое знакомство
Мехико — первое знакомство
5
1 отзыв
$
370
за чел.
Все «визитные карточки» мексиканской столицы на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

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