Полезная информация о Мехико
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Местное время в Мехико
15:5238
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Мехико
|По-английски
|Mexico City
|Это столица
|Мехико является столицей Мексики
|Население города
|12 294 193 чел.
|Аэропорты
|Синоп NLU, Толука TLC, Хуарес MEX, Atizapan AZP
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|2 240 м. от уровня моря
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