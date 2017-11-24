Дайвинг – лучший вид активного туризма

Дайвинг – быстро прогрессирующий вид активного отдыха. Его растущая популярность обусловлена упрощением процедуры посещения ныряльщиками приморских стран, включая экзотические, открытием специальных туристических маршрутов и клубов. Весомую роль играет постоянное совершенствование экипировки дайверов.

Она становится более легкой, удобной и безопасной. Глобальный рынок предлагает широкий выбор аквалангов, рассчитанных как на начинающих, так и опытных ныряльщиков. Это позволило превратить дайвинг из узкопрофессионального спорта в полноценный вид любительского туризма с включением элементов экстрима.

Особую притягательность дайвингу придает возможность для отдыхающих проникнуть в глубины неописуемого по красоте подводного мира. Он скрыт от взглядов с суши. Коралловые рифы, затонувшие корабли, ставшие обиталищем разнообразной морской флоры и фауны, не могут оставить равнодушным ныряльщика. Не случайно дайвинг считается самым «затягивающим» видом отдыха.

Дайверы тесно общаются друг с другом в социальных сетях. Благодаря этому они находят новые места для плавания, которые полнее всего удовлетворяют их потребностям. Это могут быть участки с особой морской стихией, уникальными течениями, редкими биологическими ресурсами, наличием подводных скал с пещерами.

Подготовка к дайвингу

Дайвинг относится к экстремальным видам туризма. Поэтому начальная подготовка ныряльщика под руководством профессионального наставника обязательна. Особое внимание уделяется поведению пловца при переходе из одной физической среды в другую. После ныряния он перестает ощущать свой вес. Движения становятся свободными.

При дальнейшем погружении ощущается повышенное давление воды. При подъёме, особенно в момент выхода из воды, невесомость исчезает. Подобные переходы иногда вызывают дискомфорт у новичков. Дыхание с помощью акваланга, использование ласт для передвижения также требуют практической отработки. Поэтому первичное время пребывания под водой лимитируется в зависимости от физического состояния пловца. Для полной адаптации требуется до 5 учебных погружений.

Начальные уроки ныряния не сложны и интересны, если соблюдать правила поведения и требования безопасности при нахождении под водой.

Начинающим пловцам предпочтительнее проходить обучение на мелководье, при удобной температуре. В более сложных условиях их поведение труднопредсказуемое. Они могут растеряться, испугаться и даже потерять сознание.

Виды экстремального дайвинга

Туристическим развлекательным нырянием считается погружение на 40 м. Большая глубина требует дополнительных приспособлений. Вместо сжатого воздуха используется специальная газовая смесь из кислорода, азота и гелия.

Ныряльщикам-любителям 20-30 м достаточно, чтобы полностью насладиться прелестями подводного царства.

Базовые виды дайвинга рассчитаны именно на такие глубины. Среди них выделяются:

Сафари. Самый распространенный вид ныряния. Как правило, носит организованный характер. Группа дайверов во главе с инструкторами доставляется на яхте в места, удаленные от берега. Там пловцы могут находиться несколько суток, совершая до 4-х погружений в день. Преимущества: насыщенная подводная экскурсионная программа, детальное изучение особенностей морской жизни на участке, облегченный поиск интересных мест для ныряния, комфорт и безопасность.

Drift diving. Подводное плавание в условиях сильных течений. Подходит для туристов - любителей повышенного адреналина. Дайвер должен иметь хорошую физическую подготовку. Несмотря на повышенную опасность получения травм, число желающих испытать себя в сложных условиях неуклонно растет.

Плавание среди подводных пещер. Также требует специальных навыков и тренинга. Чаще всего данным видом дайвинга занимаются опытные ныряльщики, которых влекут таинственные места, полные загадок.

Дайвинг на затонувшие корабли. Аналогичен пещерному подводному плаванию.Обычный или дневной дайвинг с берега. Подводное плавание с минимумом риска. Доступно для любителей любых возрастов. Часто осуществляется семьями.

Night diving. Подводное плавание в ночное время. С точки зрения получения впечатлений самый интересный вид дайвинга. Глубоководная жизнь в этот период носит самый насыщенный характер.