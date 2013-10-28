На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах

Прочувствовать атмосферу альпинистского лагеря, покорить перевал и пройтись по леднику

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Выше просто не бывает — отправляемся к одной из самых манящих вершин мира, о которой мечтают альпинисты со всего света.

Вы увидите Эверест и побываете в базовом лагере, откуда начинаются восхождения, и сами станете смелыми восходителями — взойдёте на перевал Чо Ола и покорите пятитысячник Гокио Ри.

А ещё узнаем, где хранится скальп Йети, проводим закат с видом на горное озеро и пересечём самый протяжённый в Гималаях ледник Нгозумпа.

Набирать высоту будем постепенно — начнём с радиальных выходов для акклиматизации, а затем усложним маршруты.
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
Ближайшие даты:
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для бронирования места в группе вносится 500$ в рублях по курсу ЦБ +2% Остаток оплачивается в первы день программы.

Виза оформляется в аэропорте Катманду. На 15 дней стоит 25$ (обычно 1 день задержки не считается, но можно перестраховаться и взять визы на 30 дней — стоит 40 $).

Важно: билеты в Катманду можно приобретать только по согласованию с организатором тура.

Для треккинга по Непалу не нужны прививки от каких-либо экзотических болезней — в этом вопросе там безопасно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель

Прилетим в Катманду утром, заселимся в отель и познакомимся. После подготовки документов и проверки снаряжения прогуляемся по туристическому району Тамель и полюбуемся архитектурой.

Прибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району Тамель
2 день

Перелёт в Луклу и поход в деревню Пхандинг

Утром перелетим в Луклу и приземлимся в аэропорту Тенцинга-Хиллари — он назван в честь первых альпинистов, взошедших на Эверест.

Затем вас ждёт несложная прогулка в деревню Пхандинг, расположенную на высоте 2640 метров. Здесь находится множество лоджей (местных гостиниц) — даже больше, чем жилых домов.

За день пройдём 8 км, сброс высоты — 190 метров. Пеший маршрут займёт около 3 часов.

Перелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню Пхандинг
3 день

Намче-Базаре

Сегодня идём за лучшими видами на Эверест! По пути преодолеем навесные мосты через бурную реку и выйдем на обзорную площадку, откуда полюбуемся самой высокой вершиной мира.

Побываем в Намче-Базаре — столице шерпов. Виды здесь невероятные: главные гималайские вершины как на ладони! В посёлке останемся на ночь.

За день пройдём 10 км, набор высоты — 850 метров.

Намче-БазареНамче-БазареНамче-БазареНамче-БазареНамче-БазареНамче-Базаре
4 день

Радиальные прогулки

Селение Намче-Базар расположилось на высоте 3500 метров — поэтому здесь могут появиться признаки горной болезни. Чтобы лучше адаптироваться к высокогорью, проведём здесь ещё один день, полный прогулок. Будем бродить по окрестностям, можем посетить монастырь Кумджунг, где хранится скальп Йети, или монумент Хилари — первому восходителю, которому удалось взойти на Эверест вместе с Тенцингом Норгеем.

Радиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулки
5 день

Переход в деревушку Доле

Из Намче-Базара уходит тропа к базовому лагерю Эвереста — здесь собираются альпинисты, готовящиеся к восхождению. Мы начнём подъём по ней, а затем свернём к Гокио.

Над нами будут возвышаться гордые вершины: Лходзе, Нуптзе, Ама Даблам, Эверест и пик Табоче. А ещё с высоты полюбуемся деревушкой Порте на зелёных склонах.

Сначала мы поднимемся на высоту 4000 метров, затем спустимся и снова поднимемся, чтобы оказаться в деревне Доле на высоте 4050 метров.

За день пройдём 12,5 км и наберём 1000 метров.

Переход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку Доле
6 день

Подъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке Гокио

Отправимся к озеру Гокио. Пообедаем в селени Мачермо у подножия Чолатсе и Чо Ойю высотой 8188 метров. Пройдём по морене ледника Нгозумпа и полюбуемся высокогорными озёрами — Лонхпонга, Таджун и Гокио. На ночь останемся в одноимённом посёлке.

За день пройдём 16 км и наберём 870 метров высоты.

Подъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке Гокио
7 день

Восхождение на пик Гокио Ри

Готовы к покорению вершины? Держим курс на пик Гокио Ри на высоте 5357 метров. Маршрут займёт 4,5 км туда и обратно, наберём 600 метров высоты.

Восхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио Ри
8 день

Ледник Нгозумпа и переход в посёлок Драгнаг

Продолжаем наше путешествие — пересечём самый протяжённый в Гималаях ледник Нгозумпа. К вечеру доберёмся до посёлка Драгнаг и останемся на ночь в базовом лагере перевала Чо Ла.

За день пройдём 5 км и наберём 150 метров высоты.

Ледник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок Драгнаг
9 день

Покорение перевала Чо Ола и закат в горах

Вершины мы уже покоряли, на очереди — перевал Чо Ола высотой 5420 метров. После подъёма отдохнём, сделаем эффектные кадры с высшей точки и по леднику спустимся Дзонглу.

Если повезёт, проводим невероятный закат с видом на горное озеро и пик Ама-Даблан.

За день пройдём 11 км, наберём 800 метров и сбросим 630 метров.

Покорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горах
10 день

Село Горакшеп и восхождение на Кала-Патар

Сегодня отправимся в село Горакшеп, по пути любуясь вершинами. Перед нами откроются пики Амадаблан, Лобуче Восточная, Чолатце и Пумори.

Вернёмся на тропу к базовому лагерю к Эвересту. Участники с хорошей физической подготовкой смогут взойти на Кала-Патар и проводить закат на высоте 5545 метров. Путь займёт 4 км туда и обратно. Спускаться будем в темноте, освещая дорогу фонариками.

Село Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-Патар
11 день

Базовый лагерь Эвереста и спуск в Дингбоч

Проснёмся рано, подкрепимся и пойдём в базовый лагерь Эвереста на морене ледника Кхумбу. Здесь царит удивительная атмосфера: весной тут и там пестреет множество палаток, альпинисты собираются со всего мира, слышны самые разные языки, осенью же лагерь стоит пустой, а вокруг тишина и покой, лишь развеваются на ветру яркие флажки.

Дорога в лагерь и обратно займёт 7 км. Затем заберём вещи в Горакшепе и спустимся в Дингбоч.

Всего за день пройдём 12 км и сбросим 850 метров.

Базовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в Дингбоч
12 день

Возвращение в Намче-Базар

Продолжаем спуск — вернёмся в Намче-Базар. Вначале пройдём по новой тропе, а потом выйдем на уже знакомую нам дорогу.

Пройдём 20 км и сбросим 1100 метров.

Возвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-Базар
13 день

Ночёвка в Лукле

Сегодня — последний подъём на маршруте в Луклу. А затем — здравствуй, цивилизация! На ночь остановимся в комфортабельной гостинице.

За день пройдём 23 км, сбросим 1330 метров и наберём 800 метров.

Ночёвка в ЛуклеНочёвка в ЛуклеНочёвка в ЛуклеНочёвка в Лукле
14 день

Запасной день

Запасной день на случай непредвиденных задержек на треке и для дополнительного отдыха (скорее всего либо 12 день, либо 13 день будет разбит на 2 части).

15 день

Перелёт в Катманду

Из Луклы перелетим в Катманду. За прощальным ужином поделимся впечатлениями и фотографиями. На ночь остановимся в отеле в Тамеле.

Перелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в Катманду
16 день

Запасной день

Оставим день запасным на случай задержки рейсов, что часто случается из-за погоды.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
17 день

Завершение тура

Вы можете улететь из Катманду любым удобным рейсом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, утро
Завершение: Катманду, вы можете улететь в любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 17 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Катманду

Групповые
Пешеходные
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Треккинг и походы
Природа и пейзажи

Похожие туры из Катманду

Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
28 окт
13 апр
$1 340 за человека
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
Пеший тур по «Кольцу Аннапурны» с проживанием в отелях и лоджах
Забраться на высоту 5416 метров, попробовать сыр из молока яка и навсегда влюбиться Гималаи
Аэропорт Катманду, утро
20 окт
$1 100 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Катманду
Все экскурсии в Катманду
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ