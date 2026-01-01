Найдено 3 тура в категории « Животные » в Катманду на русском языке, цены от $1550. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Прогулки на каяках 9 дней Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени» $2990 за человека На машине 10 дней Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ... «По утрам сюда приходят носороги, слоны, обезьяны, олени, косули и кабаны» $1550 за человека На машине 11 дней Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях Встретить рассвет в Гималаях, увидеть Аннапурну, осмотреть святыни и насладиться прогулками в горах Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт... «Нас ждёт сафари на слонах по джунглям, пешая прогулка с наблюдением за птицами и сплав на каноэ по живописной реке» $2000 за человека Все туры Катманду

Туры на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Животные», цены от $1550. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март