Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени»
21 мар в 08:00
$2990 за человека
Выше только облака: тур-погружение в Непал с треккингом, сафари и обрядами
Поиграть со слонятами, совершить пуджу и побывать на высоте более 4000 метров
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от ваших ...
«По утрам сюда приходят носороги, слоны, обезьяны, олени, косули и кабаны»
5 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$1550 за человека
Большой тур по Непалу: треккинги, погружение в культуру, главные места и сафари в джунглях
Встретить рассвет в Гималаях, увидеть Аннапурну, осмотреть святыни и насладиться прогулками в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
«Нас ждёт сафари на слонах по джунглям, пешая прогулка с наблюдением за птицами и сплав на каноэ по живописной реке»
12 апр в 10:00
12 окт в 08:00
$2000 за человека
