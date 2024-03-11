1 отзыв оставили туристы

Стать на толику ближе к жизни великого художника и взглянуть на город через его историю
Жизнь Рембрандта предоставляет уникальную линзу, через которую можно понять голландский золотой век. За 3 часа вы пройдёте через старинные кварталы, где жил художник и его клиенты.
Посетите несколько площадей, заглянете в переулки и осмотрите исторические здания, каждое из которых вернёт вас в бурную эру процветания Амстердама. Вперёд — постигать тайны бытия великого мастера через прогулку по его городу.
Прошло уже более трёхсот лет с тех пор, как в этом городе жил легендарный голландский гений. Но некоторые уголки Амстердама всё ещё дышат его незримым присутствием. Вы увидите рыночную площадь со зданием бывшей Весовой, где Рембрандт писал свою знаменитую картину «Урок анатомии доктора Тульпа». Штаб-квартиру Ост-Индской компании, которая связывает гения и экономический бум, когда голландцы доминировали в мировой торговле. И конечно же, вам запомнится самая большая в Амстердаме протестантская церковь, где 4 октября 1669 года в общей церковной могиле был похоронен мастер.
Дом-музей Рембрандта
Здесь он жил в самые цветущие годы. Был богат, знаменит и счастлив с любимой женой Саскией. В доме то, что окружало его при жизни: кухня, спальня, домашняя утварь наглядно представляют голландский быт 17-го века. А на третьем этаже оборудована мастерская по производству офортов — своего рода типография тех лет. И сам Рембрандт, как известно, был непревзойденным мастером офорта. Вы не оставите вниманием ни один угол его особняка и услышите самые интересные факты из биографии художника. После визита в его дом и знакомства с предметами обихода и личными вещами — вы, вероятно, иначе взглянете на работы творца.
Организационные детали
Стоимость билета в домик Рембрандта не входит в стоимость — €23,50/взрослый, €15/18-25 лет, €8/6-17 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Главная площадь города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2442 туристов
Отдых — наша профессия!
В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии.
Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к читать дальшеуменьшить
каждому путешественнику.
На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalya
Два часа с Анной искусствоведом в Рейксмузее пролетели на одном дыхании, очень познавательный рассказ о голландских художниках золотого века, подробности жизни Рембранда дополнили мое представление о жизни гениального художника. Приятно было пообщаться с Анной, знатоком своей профессии. Спасибо и до новых встреч.
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Ольга
Анна (похоже Кирилл является организатором) провела экскурсию для 3 взрослых и 2 детей(6, 3). Она была мила с детьми. Старшенькая с удовольствием лазила по этажам и слушала Анну. Младшая порисовала в зале интерактива. Обращаю внимание, что дети приучены к экскурсиям, музеям. Рекомендую провести в небольшом домике время, в тч и с детками.
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Е
Елена
Спасибо большое организаторам этой экскурсии за очень интересный рассказ и внимание. Наш самолет опаздал и мы боялись, что придется отменить экскурсию из-за этого. Нам перенесли экскурсию на час, за что читать дальшеуменьшить
большое спасибо организаторам тура и Анне, гиду, которая проводила экскурсию. Мы узнали много интересного о Рембрандте, о его жизни, о городе в котором он жил и творил. Анна очень знающий гид с приятной манерой подачи материала. Создалось впечатление, что мы встретились со старым другом. И очень хочется надеяться, что в следующий приезд в Амстердам мы встретимся снова и узнаем еще много нового и интересного. Рекомендуем эту экскурсию, если вам интересно творчество Рембрандта и знакомство с историей города
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О
Олеся
Что сказать, мы в неожиданном восхищении. Очень любим городские экскурсии. Всегда берём гидов. И вот второй раз за четыре года нам попался не гид, а СУПЕР ГИД. Ребята, коротко сказать: читать дальшеуменьшить
знание темы отличное. На любой вопрос получаешь развернутый ответ, даже если вопрос не по теме. Дальше,были два раза в Амстердаме. Брали пару раз экскурсию, то есть вроде все видели, все посмотрели, отсюда и выбор про Рембрандта. Но Кириллу удалось нас удивить показав ещё пару мест о которых мы и не знали. Многие гиды ведут группу просто посмотрите направо,налево, а вот тут это, тут то. Кирилл вел нас по маршруту всегда что то рассказывая интересное,отвечая на вопросы. Два с половиной часа пролетели очень быстро. Собираемся ещё посмотреть Гаагу. Обязательно позвоним Кириллу. Вообщем если решили посмотреть Амстердам попробуйте это сделать с этим гидом. У него особенный взгляд на этот город. Лайк!!!
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И
Игорь
Был на экскурсии с Анной. Несмотря на суровые погодные условия 🙃, не было даже мысли закончить экскурсию раньше. Было познавательно, интересно, без намёка на скуку. С удовольствием пойдем на другие экскурсии.
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А
Александр
Анна провела для нашей семьи замечательную экскурсию! Было познавательно, интересно, любопытно! Мы очень признательны Анне за это время!
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