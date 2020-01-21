1 отзыв оставили туристы

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Амстердам глазами Рембрандта

Стать на толику ближе к жизни великого художника и взглянуть на город через его историю

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€14595 за экскурсиюскидка35%

У этой экскурсии1 отзыв
5
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Кирилл – представитель в Амстердаме
Жизнь Рембрандта предоставляет уникальную линзу, через которую можно понять голландский золотой век.

За 3 часа вы пройдёте через старинные кварталы, где жил художник и его клиенты.

Посетите несколько площадей, заглянете в переулки и осмотрите исторические здания, каждое из которых вернёт вас в бурную эру процветания Амстердама.

Вперёд — постигать тайны бытия великого мастера через прогулку 👣 по его городу.
Амстердам глазами Рембрандта
Амстердам глазами Рембрандта

Что вас ожидает

Амстердам через историю художника
Прошло уже более трёхсот лет с тех пор, как в этом городе жил легендарный голландский гений. Но некоторые уголки Амстердама всё ещё дышат его незримым присутствием. Вы увидите рыночную площадь со зданием бывшей Весовой, где Рембрандт писал свою знаменитую картину «Урок анатомии доктора Тульпа». Штаб-квартиру Ост-Индской компании, которая связывает гения и экономический бум, когда голландцы доминировали в мировой торговле. И конечно же, вам запомнится самая большая в Амстердаме протестантская церковь, где 4 октября 1669 года в общей церковной могиле был похоронен мастер.

Дом-музей Рембрандта
Здесь он жил в самые цветущие годы. Был богат, знаменит и счастлив с любимой женой Саскией. В доме то, что окружало его при жизни: кухня, спальня, домашняя утварь наглядно представляют голландский быт 17-го века. А на третьем этаже оборудована мастерская по производству офортов — своего рода типография тех лет. И сам Рембрандт, как известно, был непревзойденным мастером офорта. Вы не оставите вниманием ни один угол его особняка и услышите самые интересные факты из биографии художника. После визита в его дом и знакомства с предметами обихода и личными вещами — вы, вероятно, иначе взглянете на работы творца.

Организационные детали

  • Стоимость билета в домик Рембрандта не входит в стоимость — взрослый/€14, детский 6 — 17 лет/5€.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Амстердам глазами Рембрандта
Амстердам глазами Рембрандта
Амстердам глазами Рембрандта
Амстердам глазами Рембрандта
Амстердам глазами Рембрандта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
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1 отзыв оставили туристы

21 января 2020
Что сказать, мы в неожиданном восхищении. Очень любим городские экскурсии. Всегда берём гидов. И вот второй раз за четыре года нам попался не гид, а СУПЕР ГИД. Ребята, коротко сказать: знание темы отличное. На любой вопрос получаешь развернутый ответ, даже если вопрос не по теме. Дальше, были два раза в Амстердаме. Брали пару раз экскурсию, то есть вроде все видели, все посмотрели, отсюда и выбор про Рембрандта. Но Кириллу удалось нас удивить показав ещё пару мест о которых мы и не знали. Многие гиды ведут группу просто посмотрите направо, налево, а вот тут это, тут то. Кирилл вел нас по маршруту всегда что то рассказывая интересное, отвечая на вопросы. Два с половиной часа пролетели очень быстро. Собираемся ещё посмотреть Гаагу. Обязательно позвоним Кириллу. Вообщем если решили посмотреть Амстердам попробуйте это сделать с этим гидом. У него особенный взгляд на этот город. Лайк!!!

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95 за экскурсию
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