1 отзыв оставили туристы

Жизнь Рембрандта предоставляет уникальную линзу, через которую можно понять голландский золотой век. За 3 часа вы пройдёте через старинные кварталы, где жил художник и его клиенты. Посетите несколько площадей, заглянете в переулки и осмотрите исторические здания, каждое из которых вернёт вас в бурную эру процветания Амстердама. Вперёд — постигать тайны бытия великого мастера через прогулку по его городу.

Описание экскурсии

Амстердам через историю художника

Прошло уже более трёхсот лет с тех пор, как в этом городе жил легендарный голландский гений. Но некоторые уголки Амстердама всё ещё дышат его незримым присутствием. Вы увидите рыночную площадь со зданием бывшей Весовой, где Рембрандт писал свою знаменитую картину «Урок анатомии доктора Тульпа». Штаб-квартиру Ост-Индской компании, которая связывает гения и экономический бум, когда голландцы доминировали в мировой торговле. И конечно же, вам запомнится самая большая в Амстердаме протестантская церковь, где 4 октября 1669 года в общей церковной могиле был похоронен мастер.

Дом-музей Рембрандта

Здесь он жил в самые цветущие годы. Был богат, знаменит и счастлив с любимой женой Саскией. В доме то, что окружало его при жизни: кухня, спальня, домашняя утварь наглядно представляют голландский быт 17-го века. А на третьем этаже оборудована мастерская по производству офортов — своего рода типография тех лет. И сам Рембрандт, как известно, был непревзойденным мастером офорта. Вы не оставите вниманием ни один угол его особняка и услышите самые интересные факты из биографии художника. После визита в его дом и знакомства с предметами обихода и личными вещами — вы, вероятно, иначе взглянете на работы творца.

Организационные детали