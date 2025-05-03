читать дальше

практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum.

Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова.

Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали:



1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала

2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога

3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом

Валентина, Михаил