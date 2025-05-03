Билеты
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€265 за всё до 10 чел.
История Амстердама и блошиный рынок
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр - путешествие в настоящую Голландию
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам с нуля
Экскурсия по сердцу города, где история соседствует с современной жизнью
Начало: На мосту напротив Центрального вокзала Амстердама
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€159 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana3 мая 2025Я была с ребенком 11 лет, очень понравилось. Александра очень интересно рассказала и смогла удержать внимание ребенка все время. Знает много местных историй
- ИИнна18 сентября 2024Александра и Олег замечательные и знающие гиды! Все было очень интересно и познавательно!
Инна, Володя, Мария
- ММихаил27 июля 2024Экскурсия очень интересная. Александра – отличный гид, рассказывала все очень увлекательно, подробно отвечала на все вопросы.
- ЖЖанна23 марта 2024Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
- ООльга10 июня 2023Были на обзорной экскурсии по еврейскому кварталу. Очень понравилось. С Александрой Амстердам заиграл для нас совсем другими красками. Стал намного интересней. Всем рекомендем!
- EEleonora27 февраля 2023Были на экскурсии с мужем, нам все очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, прогулка по Амстердаму была очень интересной,
- rradion17 января 2023Александра большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию,узнали много нового,благодарю
- MMichael10 октября 2019Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас
- ммарина5 сентября 2016Как театр начинается с вешалки, так Амстердам для нас начался с экскурсии Александры. За 3,5 часа она смогла интересно, легко
