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Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама
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Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама

Что вы увидите

  • центр города с воды
  • дома на каналах
  • залив Амстердама и многое другое
Приглашаем вас на незабываемое плавание по одному из красивейших городов Европы!
На борту частного кораблика, управляемого импозантным капитаном, вы отправитесь в путешествие по лабиринту каналов Амстердама!
Город стоит на бесчисленных каналах.
Свыше 400 мостов связывают отдельные кварталы с историческим центром.
Более 600 лет амстердамцы ездят по воде. Так почему бы Вам не объехать весь город 🏙️ на кораблике?!
Вы совершите плавание по красивейшим местам Амстердама. Экскурсия ⛳ может быть проведена как днем, так и вечером. Прогулка 👣 по каналам на частном кораблике по расцвеченным вечерними огнями каналам оставляет незабываемое впечатление.
Кораблик можно заказать как с гидом, так и без него.
Как дополнение к плаванию, вам могут быть предложены закуски или ужин на борту!
Аренда кораблика на 1 час и более
Круиз с ужином - минимальное время аренды кораблика 2, 5 часа
Что входит
  • аренда кораблика
Что не входит
  • напитки на борту (на кораблике есть свой бар)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель (если есть свой причал) или центр города
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама
Круиз на частном кораблике по каналам Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tourpro A.
Tourpro A.
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