Приглашаем вас на незабываемое плавание по одному из красивейших городов Европы!
На борту частного кораблика, управляемого импозантным капитаном, вы отправитесь в путешествие по лабиринту каналов Амстердама!
Город стоит на бесчисленных каналах.
Свыше 400 мостов связывают отдельные кварталы с историческим центром.
Более 600 лет амстердамцы ездят по воде. Так почему бы Вам не объехать весь город 🏙️ на кораблике?!
Вы совершите плавание по красивейшим местам Амстердама. Экскурсия ⛳ может быть проведена как днем, так и вечером. Прогулка 👣 по каналам на частном кораблике по расцвеченным вечерними огнями каналам оставляет незабываемое впечатление.
Кораблик можно заказать как с гидом, так и без него.
Как дополнение к плаванию, вам могут быть предложены закуски или ужин на борту!
Аренда кораблика на 1 час и более
Круиз с ужином - минимальное время аренды кораблика 2, 5 часа