Приглашаем вас на незабываемое плавание по одному из красивейших городов Европы!

На борту частного кораблика, управляемого импозантным капитаном, вы отправитесь в путешествие по лабиринту каналов Амстердама!

Город стоит на бесчисленных каналах.

Свыше 400 мостов связывают отдельные кварталы с историческим центром.

Более 600 лет амстердамцы ездят по воде. Так почему бы Вам не объехать весь город 🏙️ на кораблике?!

Вы совершите плавание по красивейшим местам Амстердама. Экскурсия ⛳ может быть проведена как днем, так и вечером. Прогулка 👣 по каналам на частном кораблике по расцвеченным вечерними огнями каналам оставляет незабываемое впечатление.

Кораблик можно заказать как с гидом, так и без него.

Как дополнение к плаванию, вам могут быть предложены закуски или ужин на борту!

Аренда кораблика на 1 час и более

Круиз с ужином - минимальное время аренды кораблика 2, 5 часа