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Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Давайте отправимся назад в прошлое и посетим самые аутентичные деревни Голландии, где сохранилась атмосфера прошлых веков.

Мы побываем в Заансе Сханс, где познакомимся с настоящей фольклорной Голландией, с ее вековыми традициями, неспешным ритмом жизни и любовью местных жителей к своей маленькой родине.

А затем направимся в рыбацкую бухту Волендам, где прогуляемся вдоль каналов и мостов, а после прогулки угостимся знаменитой голландской селедкой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €335 за экскурсию

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Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам

Что вы увидите

  • деревушки Заансе Сханс и Волендам
Давайте отправимся в Заансе Сханс, уютнейшую деревушку, расположенную недалеко от Амстердама. Ведь именно здесь вы сможете познакомиться с настоящей фольклорной Голландией, с ее вековыми традициями, неспешным ритмом жизни и любовью местных жителей к своей маленькой родине.
Именно здесь, в Заансе Сханс, на берегу Заана, можно лицезреть до сих пор работающие мельницы, которые давно стали символом Голландии. Эта деревушка, своего рода, - этнографический музей 🖼 под открытым небом, где крестьяне живут придерживаясь вековых обычаев: носят живописные народные костюмы и тут же вырезанные кломпы (деревянные башмаки), изготавливают сыр по традиционной технологии.
Заансе Сханс представляет собой очаровательное сочетание истории 📖 и красоты местных пейзажей. Ветряные мельницы соседствуют здесь с зелеными домиками, создавая полную иллюзию путешествия во времени.
Мы посетим мастрескую по изготовлению деревянных башмаков, кломпов, отведаем настоящий голландский сыр на местной сыроварне, и окажемся внутри уютнейших домиков, которые перенесут нас на несколько веков назад.
Из Заансе Сханс наша дорога ведет нас в Волендам.
Волендам — небольшая рыбацкая деревушка, пользующаяся огромной популярностью из-за вкуснейшей рыбы. В поселке огромное количество ресторанов, где можно попробовать знаменитую голландскую малосольную селедку и копченого угря, который в большом количестве водится в озере.
Тонны этой и другой рыбы продаются на здешнем аукционе. Также угорь, сельдь, разные сорта рыбы и морепродуктов можно приобрести прямо с кораблей в местной гавани.
Этот старинный поселок примечателен тем, что здесь полностью сохранена обстановка средневековья и практически ничего не изменилось за последние шесть веков.
Мы увидим маленькие опрятные национальные домики, окна которых украшены, словно выставочные витрины, старинные церкви, уютные романтические улочки, красивые 🤩 каналы, подъемные мосты и знаменитую местную гавань, где можно встретить практически все типы рыболовных ботов и яхт.
А в завершении нашего путешествия вы можете пообедать в семейном-ресторане коптильне, расположенном здесь же, в Волендаме. Месте, где секреты копчения передаются из поколения в поколение, и где хозяин с радостью покажет вам свои владения
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Посещение сыроварни
  • Посещение мастерской по изготовлению кломпов
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 холл вашего отеля или место в центре города
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам
Настоящая Голландия: Деревушки Заансе Сханс и Волендам

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tourpro A.
Tourpro A.
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