Давайте отправимся в Заансе Сханс, уютнейшую деревушку, расположенную недалеко от Амстердама. Ведь именно здесь вы сможете познакомиться с настоящей фольклорной Голландией, с ее вековыми традициями, неспешным ритмом жизни и любовью местных жителей к своей маленькой родине.

Именно здесь, в Заансе Сханс, на берегу Заана, можно лицезреть до сих пор работающие мельницы, которые давно стали символом Голландии. Эта деревушка, своего рода, - этнографический музей 🖼 под открытым небом, где крестьяне живут придерживаясь вековых обычаев: носят живописные народные костюмы и тут же вырезанные кломпы (деревянные башмаки), изготавливают сыр по традиционной технологии.

Заансе Сханс представляет собой очаровательное сочетание истории 📖 и красоты местных пейзажей. Ветряные мельницы соседствуют здесь с зелеными домиками, создавая полную иллюзию путешествия во времени.

Мы посетим мастрескую по изготовлению деревянных башмаков, кломпов, отведаем настоящий голландский сыр на местной сыроварне, и окажемся внутри уютнейших домиков, которые перенесут нас на несколько веков назад.

Из Заансе Сханс наша дорога ведет нас в Волендам.

Волендам — небольшая рыбацкая деревушка, пользующаяся огромной популярностью из-за вкуснейшей рыбы. В поселке огромное количество ресторанов, где можно попробовать знаменитую голландскую малосольную селедку и копченого угря, который в большом количестве водится в озере.

Тонны этой и другой рыбы продаются на здешнем аукционе. Также угорь, сельдь, разные сорта рыбы и морепродуктов можно приобрести прямо с кораблей в местной гавани.

Этот старинный поселок примечателен тем, что здесь полностью сохранена обстановка средневековья и практически ничего не изменилось за последние шесть веков.

Мы увидим маленькие опрятные национальные домики, окна которых украшены, словно выставочные витрины, старинные церкви, уютные романтические улочки, красивые 🤩 каналы, подъемные мосты и знаменитую местную гавань, где можно встретить практически все типы рыболовных ботов и яхт.

А в завершении нашего путешествия вы можете пообедать в семейном-ресторане коптильне, расположенном здесь же, в Волендаме. Месте, где секреты копчения передаются из поколения в поколение, и где хозяин с радостью покажет вам свои владения