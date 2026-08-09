1 отзыв оставили туристы

На экскурсии вас ждет знакомство с самой удивительной частью города. Вы увидите старинные здания и посмотрите на Амстердам глазами Петра I. Исследуете Еврейский и Китайский квартал и узнаете много интересного об истории города.
Описание экскурсииМы с вами в удивительной части города — некоторым строениям здесь насчитывается уже полтысячелетия. Именно таким увидел Амстердам Петр I. Здесь маленькие домики, узкие улочки и каналы, здесь — самый узкий и самый старый дома города, бары, которые работают уже около пятисот лет и при этом принадлежат все той же фамилии, забавные лавки, колониальные товары, вкусная еда и шоколад ручной работы. С этими районами связано множество историй и легенд. Начнем прогулку с самого красивого собора Амстердама и связанных с ним многочисленных легенд. Убедимся в том, что мы находимся действительно ниже уровня моря. Затем обойдем собор слева и мгновенно перенесемся в далекое прошлое. Поговорим о том, как все было устроено в средневековом городе — от быта и торговли и до системы канализации. Дойдем до старейшего амстердамского дома и узнаем, как обезьяны «работали» в маркетинге. И непременно выпьем пива или кофе в одном из самых старых баров города. Пройдемся по Китайскому кварталу. Квартал этот побывал и респектабельным, и злачным, а теперь стал одним из самых веселых и жизнерадостных районов. Узнаем, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где прячется самый большой буддистский храм Европы. При желании можно заглянуть в один из нескольких десятков китайских, тайских, аргентинских, вьетнамских, яванских или других ресторанчиков, заполнивших этот район. Побываем в одном из самых живописных кварталов Амстердама Ластаж с его старыми доками, складами и смотровыми башнями. Мы расскажем о богатых временах Ост-Индской компании, о портовой жизни города и его секретах. Мы будем вместе разгадывать местные загадки, историю фасадных медальонов и городских шпиончиков. Непременно продегустируем — и совершенно особым образом — несколько видов старинного женевера и узнаем почему для дегустации нужна отличная спортивная форма. Дойдем до главного здания любого торгового города — Палаты весов. Заглянем в старинную аптеку, узнаем тайну самого узкого дома и через университетский квартал с граффити, прилавками букинистов и очаровательными двориками выйдем на оживленную торговую улочку. Здесь множество чудесных лавок — от «все для жонглеров», «сумасшедшие вещи из резины», колониальных товаров и секонд-хенда с коллекционными платьями и аксессуарами времен belle epoque и до одной из лучший галерей голландского дизайна. В Еврейском квартале увидим старинный домик смотрителя шлюза, узнаем, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрим на дом Рембрандта. Через бурлящий блошиный рынок с винилом, старыми книгами, антиквариатом, этнической одеждой, разнообразными и милыми любому женскому сердцу штучками и вороваными велосипедами дойдем до синагог — сефардов и ашкенази. Поговорим об истории этого народа в Нидерландах. Закончим прогулку по вашему желанию на нависающем над каналом балкончике одного из самых уютных и симпатичных кафе города или на старинном ювелирном заводе Gassan diamonds. Посетители фабрики получают в подарок билеты для часовой прогулки на общем кораблике по каналам города.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека
- Посещение Gassan diamonds (по желанию)
- Билеты на прогулку по каналам на кораблике со скидкой (по желанию)
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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