1 отзыв оставили туристы

Мы с вами в удивительной части города — некоторым строениям здесь насчитывается уже полтысячелетия. Именно таким увидел Амстердам Петр I. Здесь маленькие домики, узкие улочки и каналы, здесь — самый узкий и самый старый дома города, бары 🍹, которые работают уже около пятисот лет и при этом принадлежат все той же фамилии, забавные лавки, колониальные товары, вкусная еда и шоколад ручной работы. С этими районами связано множество историй и легенд.

Начнем прогулку 👣 с самого красивого собора Амстердама и связанных с ним многочисленных легенд. Убедимся в том, что мы находимся действительно ниже уровня моря 🌊. Затем обойдем собор слева и мгновенно перенесемся в далекое прошлое. Поговорим о том, как все было устроено в средневековом городе — от быта и торговли и до системы канализации. Дойдем до старейшего амстердамского дома и узнаем, как обезьяны «работали» в маркетинге. И непременно выпьем пива или кофе в одном из самых старых баров города.

Пройдемся по Китайскому кварталу. Квартал этот побывал и респектабельным, и злачным, а теперь стал одним из самых веселых и жизнерадостных районов. Узнаем, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где прячется самый большой буддистский храм Европы. При желании можно заглянуть в один из нескольких десятков китайских, тайских, аргентинских, вьетнамских, яванских или других ресторанчиков, заполнивших этот район.

Побываем в одном из самых живописных кварталов Амстердама Ластаж с его старыми доками, складами и смотровыми башнями. Мы расскажем о богатых временах Ост-Индской компании, о портовой жизни города и его секретах. Мы будем вместе разгадывать местные загадки, историю 📖 фасадных медальонов и городских шпиончиков. Непременно продегустируем — и совершенно особым образом — несколько видов старинного женевера и узнаем почему для дегустации нужна отличная спортивная форма.

Дойдем до главного здания любого торгового города — Палаты весов. Заглянем в старинную аптеку, узнаем тайну самого узкого дома и через университетский квартал с граффити, прилавками букинистов и очаровательными двориками выйдем на оживленную торговую улочку. Здесь множество чудесных лавок — от «все для жонглеров», «сумасшедшие вещи из резины», колониальных товаров и секонд-хенда с коллекционными платьями и аксессуарами времен belle epoque и до одной из лучший галерей голландского дизайна.

В Еврейском квартале увидим старинный домик смотрителя шлюза, узнаем, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрим на дом Рембрандта. Через бурлящий блошиный рынок с винилом, старыми книгами, антиквариатом, этнической одеждой, разнообразными и милыми любому женскому сердцу штучками и вороваными велосипедами дойдем до синагог — сефардов и ашкенази. Поговорим об истории этого народа в Нидерландах.

Закончим прогулку по вашему желанию на нависающем над каналом балкончике одного из самых уютных и симпатичных кафе города или на старинном ювелирном заводе Gassan diamonds. Посетители фабрики получают в подарок билеты 🎫 для часовой прогулки на общем кораблике по каналам города.