1 отзыв оставили туристы

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Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж

5
1 отзыв
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
На экскурсии 🧭 вас ждет знакомство с самой удивительной частью города.

Вы увидите старинные здания и посмотрите на Амстердам глазами Петра I.

Исследуете Еврейский и Китайский квартал, побываете в дневное время на Квартале красных фонарей и узнаете много интересного об истории 📖 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €182 за экскурсию

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Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Мы с вами в удивительной части города — некоторым строениям здесь насчитывается уже полтысячелетия. Именно таким увидел Амстердам Петр I. Здесь маленькие домики, узкие улочки и каналы, здесь — самый узкий и самый старый дома города, бары 🍹, которые работают уже около пятисот лет и при этом принадлежат все той же фамилии, забавные лавки, колониальные товары, вкусная еда и шоколад ручной работы. С этими районами связано множество историй и легенд.
Начнем прогулку 👣 с самого красивого собора Амстердама и связанных с ним многочисленных легенд. Убедимся в том, что мы находимся действительно ниже уровня моря 🌊. Затем обойдем собор слева и мгновенно перенесемся в далекое прошлое. Поговорим о том, как все было устроено в средневековом городе — от быта и торговли и до системы канализации. Дойдем до старейшего амстердамского дома и узнаем, как обезьяны «работали» в маркетинге. И непременно выпьем пива или кофе в одном из самых старых баров города.
Пройдемся по Китайскому кварталу. Квартал этот побывал и респектабельным, и злачным, а теперь стал одним из самых веселых и жизнерадостных районов. Узнаем, почему мнение о том, что в Нидерландах легализованы наркотики, ошибочно, почему в этом городе нельзя доверять своим глазам, как расшифровать настенные рельефы и где прячется самый большой буддистский храм Европы. При желании можно заглянуть в один из нескольких десятков китайских, тайских, аргентинских, вьетнамских, яванских или других ресторанчиков, заполнивших этот район.
Побываем в одном из самых живописных кварталов Амстердама Ластаж с его старыми доками, складами и смотровыми башнями. Мы расскажем о богатых временах Ост-Индской компании, о портовой жизни города и его секретах. Мы будем вместе разгадывать местные загадки, историю 📖 фасадных медальонов и городских шпиончиков. Непременно продегустируем — и совершенно особым образом — несколько видов старинного женевера и узнаем почему для дегустации нужна отличная спортивная форма.
Дойдем до главного здания любого торгового города — Палаты весов. Заглянем в старинную аптеку, узнаем тайну самого узкого дома и через университетский квартал с граффити, прилавками букинистов и очаровательными двориками выйдем на оживленную торговую улочку. Здесь множество чудесных лавок — от «все для жонглеров», «сумасшедшие вещи из резины», колониальных товаров и секонд-хенда с коллекционными платьями и аксессуарами времен belle epoque и до одной из лучший галерей голландского дизайна.
В Еврейском квартале увидим старинный домик смотрителя шлюза, узнаем, что скрывается внутри амстердамских кварталов, и посмотрим на дом Рембрандта. Через бурлящий блошиный рынок с винилом, старыми книгами, антиквариатом, этнической одеждой, разнообразными и милыми любому женскому сердцу штучками и вороваными велосипедами дойдем до синагог — сефардов и ашкенази. Поговорим об истории этого народа в Нидерландах.
Закончим прогулку по вашему желанию на нависающем над каналом балкончике одного из самых уютных и симпатичных кафе города или на старинном ювелирном заводе Gassan diamonds. Посетители фабрики получают в подарок билеты 🎫 для часовой прогулки на общем кораблике по каналам города.
Что входит
  • Услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж
Старая сторона: Китайский и Еврейский кварталы, Ластаж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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