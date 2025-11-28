Мои заказы

Музейная площадь – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Музейная площадь» в Амстердаме на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Об архитектуре Амстердама и его знаменитых жителях
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Тайна Подсолнухов
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 15 чел.
Аудиогид по Амстердаму
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Аудиогид
Аудиогид по Амстердаму
Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки
Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Larisa
    28 ноября 2025
    Аудиогид по Амстердаму
    Отлично!
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2025
    Аудиогид по Амстердаму
    Классный аудиогид! От лица морячка, очень интересно и весело!
  • Е
    Евгения
    13 ноября 2025
    Аудиогид по Амстердаму
    Очень удобное приложение с отличной аудио экскурсией!
    У меня получилось так, что первый раз я гуляла с гидом живым))) а на следующий день с аудио! Для закрепления увиденного и услышанного получилось супер! Спасибо 🙏
  • В
    Владимир
    4 ноября 2025
    Аудиогид по Амстердаму
    Получилась отличная прогулка
  • К
    Кристина
    19 октября 2025
    Аудиогид по Амстердаму
    Мне очень понравилась экскурсия! С удовольствием провела эти 3 часа в прогулке по Амстердаму
  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2025
    Тайна Подсолнухов
    Прекрасная экскурсия про мир Ван Гога ❤️ детальная, с деталями там где надо, очень интересно и познавательно 🫶🏼
  • A
    Abramcuk
    28 июня 2025
    Тайна Подсолнухов
    Попросили провести экскурсию в Рейксмузеум, с нами была Юлия. Профессионально,интересно, убедилась что в этот музей лучше идти именно с гидом, дополнительно получили нужную нам информацию, что еще можно посмотреть нестандартного а Амстердаме. Однозначно рекомендую, спасибо!
  • Е
    Евгений
    17 июня 2025
    Тайна Подсолнухов
    Спасибо! Экскурсия очень интересная 👍🏻😊
  • А
    Анастасия
    9 июня 2025
    Тайна Подсолнухов
    Юлия проводила для нас экскурсию в музее Ван Гога. И взрослым и детям (11 и 15 лет) очень понравилось, узнали
    много новой информации, несмотря но то что были неплохо подготовлены. Юля обладает энциклопедическими знаниями о жизни и творчестве художника, посещала многие места связанные с его биографией. Если вас интересует экскурсия с искусствоведом экстра класса, то Юлия - это то, что вы ищите.

  • N
    Natalia
    16 мая 2025
    Тайна Подсолнухов
    Благодарим Юлию, профессионала по искусству, прекрасного рассказчика и влюбленного в свое дело человека. Нам было с ней комфортно, интересно, и не скучно!
  • А
    Анжелика
    4 мая 2025
    Тайна Подсолнухов
    Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с вещами, дополняющими экскурсию по
    музею Вангога, который нужно было бронировать заранее в музее. Подарила подарки детям и взрослым по теме экскурсии. Провела с нами больше времени, чем планировалось, ответила на все вопросы, выпила с нами чашечку кофе в кафе музея. Очень все понравилось, спасибо!

  • С
    Савелий
    8 февраля 2025
    Тайна Подсолнухов
    Прекрасная экскурсия и очень компетентный и разбирающийся экскурсовод.
  • E
    Elena
    11 декабря 2024
    Тайна Подсолнухов
    Благодаря Юлии перед нами пронеслась вся жизнь и творчество великого художника в очень доступном для понимания и запоминания формате. С первой минуты мы зачарованно слушали и наслаждались каждым моментом. Огромадное спасибо Вам за экскурсию!
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Тайна Подсолнухов
    Отличная экскурсия! Открыли для себя много интересного! В такие музеи только с гидом!
  • Л
    Людмила
    19 июня 2024
    Тайна Подсолнухов
    Была замена гида. Очень интересная и содержательная экскурсия. Спасибо.
  • А
    Анатолий
    14 июня 2024
    Тайна Подсолнухов
    Экскурсию провела Юлия. Оня фанат Ван Гога. Рассказала про всю жизнь художника, показала картины через периоды жизни Ван Гога. Очень понравилось, всем рекомендую
  • В
    Виталий
    12 мая 2023
    Тайна Подсолнухов
    Большое спасибо Елене! Были рады услышать о жизни Ван Гога. Мы узнали много интересных фактов и по новому увидели картины замечательного художника!
  • Н
    Наталья
    3 января 2023
    Тайна Подсолнухов
    Очень интересно! Экскурсия была построена компактно и грамотно. Гид Ирина рассказала много интересных фактов о жизни художника.
  • В
    Вика
    7 октября 2022
    Тайна Подсолнухов
    Юля прекрасно познакомила нас с творчеством и жизнью Ван Гога,экскурсия на одном дыхании,не заметили как пролетели 2 часа
  • Е
    Елена
    3 февраля 2020
    Тайна Подсолнухов
    Мы с мужем приехали в Амстердам впервые и по времени на очень небольшой период. Экскурсия в музей была у нас
    в этой поездке первой по плану. Очень хотелось охватить дух города по максимуму несмотря на короткий отрезок пребывания. Елена прекрасный экскурсовод сумела максимально раскрыть творчество и жизнь художника и при этом дать вводную по характеру жизни жителей Нидерландов. Спасибо большое за экскурсию. По возможности обязательно ещё приедем в Амстердам и обязательно закажем экскурсию которую сможет провести нам Елена.

