Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектурный тур Амстердама: истории знаменитых домов и жителей
Познайте уникальные архитектурные шедевры Амстердама, услышите живые истории его знаменитых домов и обитателей
Начало: Amsterdam Central Station
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 15 чел.
Аудиогид
Аудиогид по Амстердаму
Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки
Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLarisa28 ноября 2025Отлично!
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Классный аудиогид! От лица морячка, очень интересно и весело!
- ЕЕвгения13 ноября 2025Очень удобное приложение с отличной аудио экскурсией!
У меня получилось так, что первый раз я гуляла с гидом живым))) а на следующий день с аудио! Для закрепления увиденного и услышанного получилось супер! Спасибо 🙏
- ВВладимир4 ноября 2025Получилась отличная прогулка
- ККристина19 октября 2025Мне очень понравилась экскурсия! С удовольствием провела эти 3 часа в прогулке по Амстердаму
- ТТатьяна30 сентября 2025Прекрасная экскурсия про мир Ван Гога ❤️ детальная, с деталями там где надо, очень интересно и познавательно 🫶🏼
- AAbramcuk28 июня 2025Попросили провести экскурсию в Рейксмузеум, с нами была Юлия. Профессионально,интересно, убедилась что в этот музей лучше идти именно с гидом, дополнительно получили нужную нам информацию, что еще можно посмотреть нестандартного а Амстердаме. Однозначно рекомендую, спасибо!
- ЕЕвгений17 июня 2025Спасибо! Экскурсия очень интересная 👍🏻😊
- ААнастасия9 июня 2025Юлия проводила для нас экскурсию в музее Ван Гога. И взрослым и детям (11 и 15 лет) очень понравилось, узнали
- NNatalia16 мая 2025Благодарим Юлию, профессионала по искусству, прекрасного рассказчика и влюбленного в свое дело человека. Нам было с ней комфортно, интересно, и не скучно!
- ААнжелика4 мая 2025Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с вещами, дополняющими экскурсию по
- ССавелий8 февраля 2025Прекрасная экскурсия и очень компетентный и разбирающийся экскурсовод.
- EElena11 декабря 2024Благодаря Юлии перед нами пронеслась вся жизнь и творчество великого художника в очень доступном для понимания и запоминания формате. С первой минуты мы зачарованно слушали и наслаждались каждым моментом. Огромадное спасибо Вам за экскурсию!
- ЕЕлена30 июля 2024Отличная экскурсия! Открыли для себя много интересного! В такие музеи только с гидом!
- ЛЛюдмила19 июня 2024Была замена гида. Очень интересная и содержательная экскурсия. Спасибо.
- ААнатолий14 июня 2024Экскурсию провела Юлия. Оня фанат Ван Гога. Рассказала про всю жизнь художника, показала картины через периоды жизни Ван Гога. Очень понравилось, всем рекомендую
- ВВиталий12 мая 2023Большое спасибо Елене! Были рады услышать о жизни Ван Гога. Мы узнали много интересных фактов и по новому увидели картины замечательного художника!
Ещё раз Большое спасибо! 🙂
- ННаталья3 января 2023Очень интересно! Экскурсия была построена компактно и грамотно. Гид Ирина рассказала много интересных фактов о жизни художника.
- ВВика7 октября 2022Юля прекрасно познакомила нас с творчеством и жизнью Ван Гога,экскурсия на одном дыхании,не заметили как пролетели 2 часа
- ЕЕлена3 февраля 2020Мы с мужем приехали в Амстердам впервые и по времени на очень небольшой период. Экскурсия в музей была у нас
Сейчас в Амстердаме в категории "Музейная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 220. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
