Погрузитесь в мир искусства и культуры с билетом в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулкой по Саадияту. Оцените уникальные экспозиции музея, знаменитого своим архитектурным дизайном.
Затем отправляйтесь на прогулку по району Саадият, где вас ждут Манарат Аль Саадият, дом Авраама и будущий музей Гуггенхайма.
Весь маршрут сопровождается аудиогидом, который проведет вас по самым интересным местам, включая культурные и религиозные центры
6 причин купить этот билет
- 🎟️ Входной билет в Лувр Абу-Даби
- 📱 Аудиопрогулка по Саадияту
- 🏛️ Уникальная архитектура музея
- 🎨 Искусство со всего мира
- 🕌 Межрелигиозный диалог в доме Авраама
- 🏖️ Прогулка по культурному району
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Лувра Абу-Даби и прогулки по району Саадият - с октября по февраль. В это время погода наиболее комфортная, а туристическая загруженность умеренная. Мероприятие проходит в помещении, что позволяет наслаждаться искусством в любое время года. В марте, апреле и ноябре также приятно, но может быть немного жарче. В остальные месяцы, особенно летом, стоит учитывать высокие температуры, но посещение музея остаётся возможным благодаря кондиционированным залам.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Лувр Абу-Даби
- Манарат Аль Саадият
- Семейный дом Авраама
- Музей Гуггенхайма
- Мамша Аль Саадият
Описание билета
- Лувр Абу-Даби (аудиогид внутри не предоставляется) — музей с уникальными постоянными экспозициями и временными выставками, где представлены знаковые произведения искусства со всего мира, включая шедевры из Парижа. Здание музея отличается особой архитектурой с огромным серебристым куполом, состоящим из 7850 звёзд
- Манарат Аль Саадият — центр искусства, культурной деятельности и общественных мероприятий, где проводятся художественные выставки, мастер-классы, кинопоказы и фестивали. Здесь также есть интерактивная художественная студия и кафе
- Семейный дом Авраама — сооружение, объединяющее три молитвенных дома: мечеть, церковь и синагогу. Служит местом для межрелигиозного диалога, обмена информацией и образовательных мероприятий
- Музей Гуггенхайма — строящийся филиал американского музея мирового современного искусства с акцентом на Западную Азию, Северную Африку и Южную Азию
- Мамша Аль Саадият — роскошный пляжный комплекс, часть культурного района на острове Саадият
На аудиопрогулке вы увидите сочетание традиционной и современной архитектуры, оживлённые общественные пространства, а также почувствуете стремление города к культурному обмену и сохранению окружающей среды.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Лувр Абу-Даби
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет + аудиотур
|$31
|Школьники билет + аудиотур
|$11
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лувра Абу-Даби
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Абу-Даби
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Абу-Даби
