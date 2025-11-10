Погрузитесь в мир искусства и культуры с билетом в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулкой по Саадияту. Оцените уникальные экспозиции музея, знаменитого своим архитектурным дизайном.



Затем отправляйтесь на прогулку по району Саадият, где вас ждут Манарат Аль Саадият, дом Авраама и будущий музей Гуггенхайма.



Весь маршрут сопровождается аудиогидом, который проведет вас по самым интересным местам, включая культурные и религиозные центры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Лувра Абу-Даби и прогулки по району Саадият - с октября по февраль. В это время погода наиболее комфортная, а туристическая загруженность умеренная. Мероприятие проходит в помещении, что позволяет наслаждаться искусством в любое время года. В марте, апреле и ноябре также приятно, но может быть немного жарче. В остальные месяцы, особенно летом, стоит учитывать высокие температуры, но посещение музея остаётся возможным благодаря кондиционированным залам.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.