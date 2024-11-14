8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Наша обзорная экскурсия по Абу-Даби идеально подходит для тех, кто впервые в ОАЭ. Комфортная прогулка с рассказом о традициях и посещением знаковых мест города
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Дуби «Сказочная Столица ОАЭ»
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Посетите Лувр, Белую Мечеть, Emirates Palace и другие знаковые места города
Начало: Заберем с Отеля
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$280 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство со столицей ОАЭ - Абу-Даби
Посетите Абу-Даби и насладитесь архитектурой Большой Мечети шейха Заида, храмом трех религий и Лувром Абу-Даби. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: Дубай
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Абу-Даби из Дубая
Абу-Даби - город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с историческими зданиями и мечетями. Узнайте больше о его культуре и архитектуре
Начало: В Дубае, по указанию клиента
Завтра в 05:00
15 ноя в 05:00
$260 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Башня Capital Gate»
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