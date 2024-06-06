Рынок Абу-Даби – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 6 экскурсий в категории «Рынок Абу-Даби» в Абу-Даби на русском языке, цены от $247, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
90 отзывов
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
400$360 за всё до 6 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
  • В
    Вадим
    28 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
  • Н
    Наоми
    28 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было
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    взять экскурсию со Светланой на несколько часов. Мечеть вечером выглядит просто прекрасно. Очень понравилась гостиница Эмиратс Палас. За несколько часов мы увидели основные достопримечательности города, узнали много интересного об ОАЭ и получили рекомендации что стоит посетить по дороге назад домой во время следующего конекшена. Рекомендуем от души экскурсию со Светланой.

  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Чётко, пунктуально, организовано, познавательно. Рекомендую. Есть возможность корректировать маршрут. Из моих ощущений- золотой отель заменила бы на что-то.
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Отличный парень, все рассказал подробно. Но не хватило экскурсии внутри президентского дворца.
  • М
    Максим
    11 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Очень комфортная и непринужденная, но в тоже время качественно наполненная информацией экскурсия
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Поездка проходила по ранее оговоренному маршруту, посетили адресно только то, что для нас представляло интерес. Сопровождающего звали Таурон, внимательный, вежливый,
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    всю дорогу рассказывал что-то, отвечал на вопросы, неплохо осведомлен. В Лувре мы задержались дольше, чем планировали, он нас ожидал, не подгонял, не мешал. Что важно - билеты в Лувр были куплены заранее и присланы на телефон для прохода по куар кодам без очереди. Для посещения мечети подготовил для нас халаты, так же везде провел без очереди, в самой мечети нас сопровождал и интересно рассказывал о ней. Поездкой довольны. Благодарим организаторов!

  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    2 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
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    Эмилю за прекрасно организованный маршрут, (деревня наследия, президентский дворец, эмират палас, белая мечеть),за внимание, доброжелательное отношение и за те знания, которые мы почерпнули из рассказа Эмиля О прекрасной стране ОАЭ!!! также спасибо команде Трипстер. все четко и невероятно классно организовано. Желаем Вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. С уважением Татьяна, Ирина, Римма, Варвара и маленький Фредди!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Рынок Абу-Даби»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
  2. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  3. Самое главное в роскошном Абу-Даби
  4. Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
  5. Феноменальный Дубай из Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Рынок Абу-Даби" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 247 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Рынок Абу-Даби», 169 ⭐ отзывов, цены от $247. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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