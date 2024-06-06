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всю дорогу рассказывал что-то, отвечал на вопросы, неплохо осведомлен. В Лувре мы задержались дольше, чем планировали, он нас ожидал, не подгонял, не мешал. Что важно - билеты в Лувр были куплены заранее и присланы на телефон для прохода по куар кодам без очереди. Для посещения мечети подготовил для нас халаты, так же везде провел без очереди, в самой мечети нас сопровождал и интересно рассказывал о ней. Поездкой довольны. Благодарим организаторов!