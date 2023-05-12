Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином

Аджман с высоты птичьего полета: экскурсии на вертолете и сафари в пустыне

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Ответы на вопросы
Дубай — город, в котором найдутся развлечения на любой вкус. Мы же предлагаем вам посмотреть с двух совершенно разных ракурсов.

Сперва вы прокатитесь над ним на вертолёте, чтобы полюбоваться современной архитектурой с высоты птичьего полёта.

Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте.
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Далее вы отправитесь в пустыню кататься по барханам на джипе, а затем поужинаете в премиум кемпинге, где для вас приготовят вкусный ужин, отдохнете от разгоряченного дня на просмотре шоу-программы и будете любоваться россыпью звёзд на небосводе.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.

Ежедневно, время под запрос

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Полет на вертолет
  • Сафари на джипе в пустыне
  • Премиум ужин с персональным обслуживанием
Что не входит
  • Услуги гида
  • Алкогольные напитки и кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время под запрос
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Бронирование экскурсии только по 100% предоплате организатору. Подробности у менеджера.
  • В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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