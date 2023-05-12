Аджман с высоты птичьего полета: экскурсии на вертолете и сафари в пустыне
Дубай — город, в котором найдутся развлечения на любой вкус. Мы же предлагаем вам посмотреть с двух совершенно разных ракурсов.
Сперва вы прокатитесь над ним на вертолёте, чтобы полюбоваться современной архитектурой с высоты птичьего полёта.
Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте.
Сперва вы прокатитесь над ним на вертолёте, чтобы полюбоваться современной архитектурой с высоты птичьего полёта.
Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Далее вы отправитесь в пустыню кататься по барханам на джипе, а затем поужинаете в премиум кемпинге, где для вас приготовят вкусный ужин, отдохнете от разгоряченного дня на просмотре шоу-программы и будете любоваться россыпью звёзд на небосводе.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
Ежедневно, время под запрос
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Полет на вертолет
- Сафари на джипе в пустыне
- Премиум ужин с персональным обслуживанием
- Что не входит
- Услуги гида
- Алкогольные напитки и кальян
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, время под запросЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Бронирование экскурсии только по 100% предоплате организатору. Подробности у менеджера.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании