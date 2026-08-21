Найдено 3 экскурсии в категории « На багги » в Аджмане на русском языке, цены от $37, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На машине На автобусе На квадроциклах На верблюдах На багги 8 часов 19% 23 отзыва Мини-группа до 7 чел. Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу Начало: Ваш отель «Аренда квадроциклов, багги и доски для sandboard — по желанию и предварительному согласованию, за дополнительную плату» Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени). $37.30 $46 за человека Джиппинг На машине На квадроциклах На верблюдах На багги 6 часов Групповая Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана) Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне Начало: В вашем отеле «Дополнительно оплачивается (по желанию): сбор из отелей за чертой города (в том числе других Эмиратов), алкогольные напитки и кальян, индивидуальное катание на багги или квадроциклах» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 $55 за человека На квадроциклах На багги 30 минут Мини-группа до 5 чел. Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab Начало: Пустыня Лах Баб «У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 30 мин на огороженной территории» Расписание: ежедневно $119 за человека Другие экскурсии Аджмана

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На багги» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу; Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана); Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Аджману в августе 2026 Сейчас в Аджмане в категории "На багги" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 119 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

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