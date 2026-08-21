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19%
Мини-группа
до 7 чел.
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Начало: Ваш отель
«Аренда квадроциклов, багги и доски для sandboard — по желанию и предварительному согласованию, за дополнительную плату»
Расписание: Выезд на экскурсию осуществляется с 12:30 - 14:00 (по местному времени).
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$37.30
$46 за человека
Групповая
Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Дополнительно оплачивается (по желанию): сбор из отелей за чертой города (в том числе других Эмиратов), алкогольные напитки и кальян, индивидуальное катание на багги или квадроциклах»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
23 авг в 15:00
$55 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Лах Баб
«У вас есть возможность покататься на квадроциклах или багги различной мощности 30 мин на огороженной территории»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$119 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На багги»
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