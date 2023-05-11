Проведите вечер в пустыне Аджмана: ужин, катание на верблюдах и шоу-программа
Чтобы лучше понять пустыню, нужно ощутить ее вкус.
Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня.
Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня.
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Чтобы лучше понять пустыню, нужно ощутить ее вкус. Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня.
- Вы сможете вкушать вкусные блюда, вдыхая теплый воздух пустыни, глядя на неповторимую сказку Востока – арабских легенд и зажигательных танцев. Сделаете множество фотографий на память и увезёте с собой незабываемый сладостный вкус.
Важно знать:
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
- На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
- Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
- Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
- Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
- Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ужин (барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки), кальян
- Катание по песчаным дюнам
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах и лошадях
- Роспись тату хной
- Шоу-программа FireMagic Show, Belly Dance Show, Tanoura Show
- Трансфер
- Что не входит
- Алкогольные напитки.
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Бронирование тура по 100% предоплате. Подробности у менеджера.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании