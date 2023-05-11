Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams

Проведите вечер в пустыне Аджмана: ужин, катание на верблюдах и шоу-программа

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Ответы на вопросы
Чтобы лучше понять пустыню, нужно ощутить ее вкус.

Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня.
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Ближайшие даты:
11
мая
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Чтобы лучше понять пустыню, нужно ощутить ее вкус. Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня.
  • Вы сможете вкушать вкусные блюда, вдыхая теплый воздух пустыни, глядя на неповторимую сказку Востока – арабских легенд и зажигательных танцев. Сделаете множество фотографий на память и увезёте с собой незабываемый сладостный вкус.

Важно знать:

  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари.
  • На сафари нельзя беременным и детям до трёх лет с отдельным местом.
  • Дети до трех лет должны быть на коленях у взрослого.
  • Обратите внимание, что присутствует экстрим-сафари.
  • Гид на экскурсии не предусмотрен. Водители местные. Язык водителей — английский.
  • Во время Рамадана с 23 марта по 23 апреля из шоу-программы исключают танец живота.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин (барбекю, фрукты, национальные сладости, прохладительные напитки), кальян
  • Катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах и лошадях
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа FireMagic Show, Belly Dance Show, Tanoura Show
  • Трансфер
Что не входит
  • Алкогольные напитки.
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Бронирование тура по 100% предоплате. Подробности у менеджера.
  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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