Дубай — это пустыня. Наверное, многим это слово сразу же приходило в голову. Действительно, это так! Еще несколько десятков лет назад на месте города была бескрайняя пустыня. Сейчас пески можно найти только за городом. Мы поможем организовать активный отдых на песчаных просторах. Катание на верблюдах, роспись хной и красивые фотографии на закате — все на ваш выбор!