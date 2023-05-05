Из Аджмана
Дубай — это пустыня. Наверное, многим это слово сразу же приходило в голову. Действительно, это так! Еще несколько десятков лет назад на месте города была бескрайняя пустыня. Сейчас пески можно найти только за городом. Мы поможем организовать активный отдых на песчаных просторах. Катание на верблюдах, роспись хной и красивые фотографии на закате — все на ваш выбор!
Ближайшие даты:
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Деревня бедуинов
- Пустыня Lah Bab
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле.
Мы делаем Extreme - Safari.
По желанию гостей предоставляем услуги русского сопровождения.
Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.
Индивидуальный экскурсионный тур включает в себя:
- Индивидуальное катание по песчаным дюнам;
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
- Катание на верблюдах;
- Роспись тату хной;
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах;
- Ужин.
(фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки):
- Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
- Дополнительные услуги: катание на квадроцикле, baggy - adventure, sand board.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
ежедневно с 15:30-21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание по песчаным дюнам
- Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
- Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах (Мы временно не оказываем эту услугу из-за covid-19).
- Ужин (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
- Доставка от/до места проведения экскурсии
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно
- Что не входит
- Катание на квадроциклах и багги
- Алкогольные напитки и кальян
- Sand board (сэндбординг)
- Приобретение сувениров, по желанию
- Личные расходы туристов
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Batutta, JVC,Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 15:30-21:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании