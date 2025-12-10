Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Путешествие через четыре эмирата к Индийскому океану с обедом и отдыхом в Фуджейре - идеальный способ провести день в ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ВС в 08:00
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$75 за человека
Круиз
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
«остановку у острова Дибба-Рок — одного из лучших мест региона для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$75 за человека
Круиз
Морской круиз из Аджмана в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Начало: Ваш отель
«Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов и черепах»
Расписание: Ежедневно в 07:30.
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса10 декабря 2025За время пути к Фуджейре гид Александр познакомил с укладом жизни и культурой населения ОАЭ. Понравился чистый пляж, прозрачная теплая вода и разнообразие рыб и черепах.
На обратном пути заехали на верблюжью ферму и угостили верблюдов)))
- ААлина19 сентября 2025Индийский океан, конечно, очень красивый. Но количество водорослей… К счастью, я не была сильно заинтересована в снорклинге, поэтому наслаждалась видом
- JJulia30 июня 2025⸻
Хочу выразить огромную благодарность команде СПУТНИК за прекрасно организованную экскурсию на Индийский океан в АОЭ! Всё прошло на высшем уровне
- ИИрина19 мая 2025Ездилили на Фуджейра пляжный отдых.
Понравилось. По дороге 3 остановки:форд, сувенирная лавка и рынок фруктов. Александр, экскурсовод этого тура очень интересно
- RRoman9 апреля 2025Очень классная экскурсия! Гид Александр в пути рассказал об истории и культуре ОАЭ, много очень интересных фактов. По пути к
- ААсель26 марта 2025Лучшая экскурсия, которую мы купили в Дубае!
Для тех кто любит пляжный отдых)
Посещали замок, видели горы, плавали с черепахами, загорали и вкусно кушали.
- ННаталия9 декабря 2024Экскурсия к Индийскому океану замечательная, интересная. Очень приятно были удивлены посещением форта, что позволило нам прикоснуться к истории Эмиратов. На
- ЕЕлена4 декабря 2024Хочу отметить тёплую атмосферу и радушный прием в компании экскурсовода Сергея. Впечатлений масса и все они положительные. Время пролетело незаметно
