Купание с маской в Аджмане

Найдено 3 экскурсии в категории «Сноркелинг» в Аджмане на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
На автобусе
11 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
Путешествие через четыре эмирата к Индийскому океану с обедом и отдыхом в Фуджейре - идеальный способ провести день в ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ВС в 08:00
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$75 за человека
Морской круиз в Диббу: всё включено
На автобусе
На лодке
Круизы
13 часов
Круиз
Морской круиз в Диббу: всё включено
Прогулка на лодке доу, снорклинг у Дибба-Рок, каяки, сапы - из Аджмана
Начало: У вашего отеля
«остановку у острова Дибба-Рок — одного из лучших мест региона для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$75 за человека
Морской круиз из Аджмана в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Круизы
13 часов
Круиз
Морской круиз из Аджмана в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Начало: Ваш отель
«Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов и черепах»
Расписание: Ежедневно в 07:30.
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    10 декабря 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    За время пути к Фуджейре гид Александр познакомил с укладом жизни и культурой населения ОАЭ. Понравился чистый пляж, прозрачная теплая вода и разнообразие рыб и черепах.
    На обратном пути заехали на верблюжью ферму и угостили верблюдов)))
  • А
    Алина
    19 сентября 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Индийский океан, конечно, очень красивый. Но количество водорослей… К счастью, я не была сильно заинтересована в снорклинге, поэтому наслаждалась видом
    из бассейна. Капельку не хватило интересных фактов про ОАЭ, так как это была первая из приобретенных экскурсий. Но в целом все хорошо.

  • J
    Julia
    30 июня 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре


    Хочу выразить огромную благодарность команде СПУТНИК за прекрасно организованную экскурсию на Индийский океан в АОЭ! Всё прошло на высшем уровне
    — трансфер был точно по времени, забрали из отеля буквально до минуты.
    Особенное спасибо нашему гиду Александру — его рассказы были не только информативными, но и живыми, с интересными примерами из личного опыта. Он с готовностью отвечал на все вопросы, создавая действительно тёплую и увлекательную атмосферу.
    Четыре часа на пляже отеля Royal Beach пролетели незаметно. Плавание с черепахами — это не просто красивая легенда, а настоящая реальность, которую мы смогли пережить лично. Это было невероятно!
    Уехали с экскурсии на полном эмоциональном подъёме и абсолютно счастливыми. Ещё раз огромное спасибо всей команде за безупречную организацию тура. Обязательно порекомендуем вас друзьям и вернёмся снова!

  • И
    Ирина
    19 мая 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Ездилили на Фуджейра пляжный отдых.
    Понравилось. По дороге 3 остановки:форд, сувенирная лавка и рынок фруктов. Александр, экскурсовод этого тура очень интересно
    всё рассказывает 👍Вода в автобусе бесплатно.
    По приезду обед, передевплка,кто с маской(бесплатно) плавает смотрит черепах, кто то может слева просто покупаться. Вода прохладнее чём в Персидском заливе.

  • R
    Roman
    9 апреля 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Очень классная экскурсия! Гид Александр в пути рассказал об истории и культуре ОАЭ, много очень интересных фактов. По пути к
    Индийскому океану пересекли 6 эмиратов, делали остановки в форте (восстановлен в качестве музея) и на местном фруктовом рынке. Финальным пунктом была гостиница Royal Beach прямо на берегу. Был очень вкусный обед в местном ресторане по системе шведский стол. Для пляжа выдавались полотенца тапочки и маски с трубками для сноркелинга, и не зря, удалось несколько раз повстречать морских черепах и поплавать вместе с ними. Всем рекомендую данную экскурсию!

  • А
    Асель
    26 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Лучшая экскурсия, которую мы купили в Дубае!
    Для тех кто любит пляжный отдых)
    Посещали замок, видели горы, плавали с черепахами, загорали и вкусно кушали.
  • Н
    Наталия
    9 декабря 2024
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Экскурсия к Индийскому океану замечательная, интересная. Очень приятно были удивлены посещением форта, что позволило нам прикоснуться к истории Эмиратов. На
    территории отеля в Фуджейре всё обустроено для комфортного отдыха гостей. Внимательный, доброжелательный персонал. Ребята из Спутника просто большие молодцы. Нашему экскурсоводу Александру большое спасибо. Буквально с первых минут вся группа туристов была втянута в непренуждённое приятное общение. Спасибо за экскурсию.

  • Е
    Елена
    4 декабря 2024
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Хочу отметить тёплую атмосферу и радушный прием в компании экскурсовода Сергея. Впечатлений масса и все они положительные. Время пролетело незаметно
    в Фуджейре на Индийском океане. Рекомендую компанию Спутник, ибо находясь в разных уголках нашей планеты, все самые лучшие экскурсионные маршруты именно у них)))

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Сноркелинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре;
  2. Морской круиз в Диббу: всё включено;
  3. Морской круиз из Аджмана в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом.
Какие места ещё посмотреть в Аджмане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Аджману в феврале 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Сноркелинг" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 85. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
