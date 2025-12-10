читать дальше

— трансфер был точно по времени, забрали из отеля буквально до минуты.

Особенное спасибо нашему гиду Александру — его рассказы были не только информативными, но и живыми, с интересными примерами из личного опыта. Он с готовностью отвечал на все вопросы, создавая действительно тёплую и увлекательную атмосферу.

Четыре часа на пляже отеля Royal Beach пролетели незаметно. Плавание с черепахами — это не просто красивая легенда, а настоящая реальность, которую мы смогли пережить лично. Это было невероятно!

Уехали с экскурсии на полном эмоциональном подъёме и абсолютно счастливыми. Ещё раз огромное спасибо всей команде за безупречную организацию тура. Обязательно порекомендуем вас друзьям и вернёмся снова!