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за целый день было сделано много остановок для прогулки и фотографии, было увидено много интересных мест и Александр очень интересно все рассказывал, были и факты и история и было действительно интересно. Не удержались с дочерью и заказали на следующий день с ним же поездку в Абу Даби. Очень довольны и рекомендую ❤️