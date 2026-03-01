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Билеты
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
«Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу»
Расписание: в среду и пятницу в 18:30
3 июл в 18:30
8 июл в 18:30
$70 за билет
Групповая
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов»
Расписание: среда, суббота в 13:00
4 июл в 13:00
8 июл в 13:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
A
Всё прошло отлично. Хорошие водители, хороший гид. Всё доступно и доходчиво. Спасибо за хорошо проведённое время.
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Н
Для первого знакомства с Дубаем эта экскурсия - отличный вариант. Без лишних задержек, все чётко по плану. Даже не смотря
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Д
Александр и по правде оказался шикарным экскурсоводом. рекомендую
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Г
Понравилось как провед экскурсию Александр. Спасибо
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О
Мы увидели как начинался Дубай и какой он сейчас 😍. Нам очень всё понравилось. Гид русскоговорящий, очень интересно всё рассказывал. Всем советую посетить эту экскурсию 😍🫰
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Ю
Огромное спасибо Александру за интересную экскурсию!! Узнала много новой и даже неожиданной информации!!
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Н
Экскурсия познавательная. Она обзорная. Значит много времени на все не будет. Но для первого раза в Дубае-топ! Увидите и услышите
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O
Мы с дочерью посетили данную экскурсию в Дубай из Аджмана с Александром. Очень много эмоций и впечатлений, особенно удивило что
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В
Вчера я была на обзорной экскурсии по Дубаи.
Я уже 2 раз на экскурсии с данной компанией - все организовано четко
Я уже 2 раз на экскурсии с данной компанией - все организовано четко
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Л
Экскурсия очень понравилась! Гид Александр просто шикарный! Харизматичный, с чувством юмора, рассказывает не занудно как часто бывает на экскурсиях, а очень интересно. Мы остались довольны. Автобус был повидавший виды, но с кондиционером. В общем экскурсию рекомендуем.
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Всего 54 отзыва в Аджмане в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Билеты на шоу»
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Сколько стоит экскурсия по Аджману в июле 2026
Сейчас в Аджмане в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 45 до 95. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 54 ⭐ отзыва, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь