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Аквапарк Wild Wadi с трансфером

5
12 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Посетите главный аквапарк Дубая, стилизованный под сказочный древний арабский город 🏙️.

На площади в 50 тыс.

кв.

метров у вас будет возможность лениво поплавать на волнах и побороться с настоящим штормом, а уникальная горка со свободным падением придётся по душе любителям экстрима.

Вы сможете пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧜‍♂️Идём в аквапарк

  • $95 за человека

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Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Аквапарк Wild Wadi с трансфером

Что вы увидите

  • Аквапарк Wild Wadi
Аквапарк "Дикая Речка" построен в стиле подвигов Синдбада - Морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой.
Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов 🎡 и прокатит вас по ленивой речке по всему парку.
Любителей серфинга порадует самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1. 5м в высоту.
А тем, кто хочет получить дозу адреналина, нужно непременно прокатиться на “Черной дыре” или “Джумейра Скэйра” – одной из самых быстрых и высоких горок с эффектом свободного падения.
23 плавательных бассейна и искусственный водопад высотой 18 метров не оставят равнодушными и принесут массу веселья для путешественников любого возраста.
Что входит
  • Входной билет в аквапарк "Wild Wadi" в Дубае
  • Доставка до/от места проведения экскурсии до/от вашего отеля
  • Возможность пользоваться всеми аттракционами в неограниченном количестве
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Купальные принадлежности
Начало
🚩 Любой отель Дубая.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
Аквапарк Wild Wadi с трансфером

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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12 отзывов оставили туристы

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