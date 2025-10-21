читать дальше

мы не любители головокружительных горок - такая в парке 1 или 2. Достаточно хорошая детская зона, рядом с ней теплый бассейн с волнами.

Посетителей было мало, горки свободные.

Много пространств с лежаками, обстановка приятная, красивый вид на отель Бурш Аля раб, очень много спасателей работает.

Ключ от ящика не брали, он стоит 50 дирхам. Ценных вещей с собой не было. Вещи оставляли на лежаках, никто вещи не трогает, с собой в шейкере вшили воду.

В парке провели целый день, гуляли, загорали. Добирались на такси