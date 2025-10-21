Мои заказы

Экскурсии на водопады из Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Дубае на русском языке, цены от $74, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Билеты в аквапарк Wild Wadi
1 час
11 отзывов
Билеты
Билет в аквапарк Wild Wadi в Дубае: 30 аттракционов и 23 бассейна
Аквапарк Wild Wadi в Дубае предлагает разнообразные водные аттракционы и бассейны для всей семьи. Бронируйте билеты и наслаждайтесь незабываемыми приключениями
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
3 дек в 10:00
4 дек в 10:00
$74 за билет
Из Дубая - в горную Хатту
На машине
7.5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дубая - в горную Хатту
К красивым водопадам, древним домам и колоритному рынку
«Мы покажем лучшие смотровые площадки, ущелья, необычные скальные формы и знаменитые водопады Хатты»
4 дек в 09:00
5 дек в 09:00
$270$300 за всё до 6 чел.
Обзорная поездка в Фуджейру из Дубая
На машине
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная поездка в Фуджейру из Дубая
Увидеть ключевые достопримечательности, главные мечети и водопады эмирата
Начало: У вашего отеля
«Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой»
Завтра в 10:00
3 дек в 10:00
$304$320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    21 октября 2025
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Аквапарк очень крутой, были утром в понедельник, народа почти не было. Горки шикарные, особенно со свободным падением
  • А
    Александр
    21 апреля 2025
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Билеты прислали очень быстро. К организации вопросов нет.

    Касательно самого аквапарка - если вы без детей и вам за 25 -
    читать дальше

    скорее всего вам не понравится. Лучше выбрать другие парки. Этот совсем маленький, очереди огромные, объективно не стоит потраченного времени, кроме того еще и шкафчик для хранения вещей - платные (38 дирхам за маленький).
    За эту же сумму можно найти экскурсии куда круче.

  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2025
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Аквапарк отличный! Есть автобус который едет прямо к аквапарку. Приезжали в 11 утра, народу было много, но большая очередь была
    читать дальше

    только на 2 горки.
    На территории аквапарка много различных кафе, магазин где можно купить купальники, очки для плавания, шорты и тд. Шкафчики платные, но можно оставить вещи на лежаках.

    Аквапарк отличный! Есть автобус который едет прямо к аквапарку. Приезжали в 11 утра, народу было много, но большая очередь была только на 2 горки.
На территории аквапарка много различных кафе, магазин где можно купить купальники, очки для плавания, шорты и тд. Шкафчики платные, но можно оставить вещи на лежаках.
  • Е
    Елена
    28 марта 2025
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Билеты пришли в течение 15 минут, все хорошо! Но парк показался совсем небольшим, для такой стоимости за билет в 80 долларов, парк маленький и горок экстремальных всего одна, с уходящим полом из под ног. Большая горка при входе была закрыта((
  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Билеты получили через ватсап без проблем. Аквапарк понравился.
  • Ю
    Юля
    6 ноября 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Не первый раз в этом парке. Небольшой, уютный, достаточно спокойный. Парковка бесплатная. Деньги заранее записываются на браслет. Маленького ящичка для
    читать дальше

    хранения более чем достаточно. 40 дирхам. На территории в основном перекус бургерами. Впервые прокатилась с высоченной горки, где из-под ног пол уходит. Не рекомендую ее. Так как можно очень легко травмировать шею. Все остальные спокойные и вечное. Но с плохим вестибулярном лучше ограничиться бассейном или на ватрушке по кругу. 3-4ч предостаточно. Лежаков много.

    Не первый раз в этом парке. Небольшой, уютный, достаточно спокойный. Парковка бесплатная. Деньги заранее записываются на
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Просто купили билеты в аквапарк. Сам аквапарк уже не тот, что был лет 15 назад. .
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
  • К
    Ксения
    21 марта 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер.
    В целом довольны посещением,
    читать дальше

    мы не любители головокружительных горок - такая в парке 1 или 2. Достаточно хорошая детская зона, рядом с ней теплый бассейн с волнами.
    Посетителей было мало, горки свободные.
    Много пространств с лежаками, обстановка приятная, красивый вид на отель Бурш Аля раб, очень много спасателей работает.
    Ключ от ящика не брали, он стоит 50 дирхам. Ценных вещей с собой не было. Вещи оставляли на лежаках, никто вещи не трогает, с собой в шейкере вшили воду.
    В парке провели целый день, гуляли, загорали. Добирались на такси

    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечерПосетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер
  • Н
    Наталья
    18 января 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Покупала билеты в аквапарк, прислали на вацап, печатать не надо.
  • М
    Марина
    10 ноября 2023
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Большая благодарность организаторам, замечательно что билеты можно приобрести в России за рубли). Все было прекрасно организовано, билеты прислали своевременно. На все возникающие вопросы получила исчерпывающие ответы.

