Билеты
Билет в аквапарк Wild Wadi в Дубае: 30 аттракционов и 23 бассейна
Аквапарк Wild Wadi в Дубае предлагает разнообразные водные аттракционы и бассейны для всей семьи. Бронируйте билеты и наслаждайтесь незабываемыми приключениями
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
3 дек в 10:00
4 дек в 10:00
$74 за билет
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Дубая - в горную Хатту
К красивым водопадам, древним домам и колоритному рынку
«Мы покажем лучшие смотровые площадки, ущелья, необычные скальные формы и знаменитые водопады Хатты»
4 дек в 09:00
5 дек в 09:00
$270
$300 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная поездка в Фуджейру из Дубая
Увидеть ключевые достопримечательности, главные мечети и водопады эмирата
Начало: У вашего отеля
«Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой»
Завтра в 10:00
3 дек в 10:00
$304
$320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон21 октября 2025Аквапарк очень крутой, были утром в понедельник, народа почти не было. Горки шикарные, особенно со свободным падением
- ААлександр21 апреля 2025Билеты прислали очень быстро. К организации вопросов нет.
Касательно самого аквапарка - если вы без детей и вам за 25 -
- ТТатьяна3 апреля 2025Аквапарк отличный! Есть автобус который едет прямо к аквапарку. Приезжали в 11 утра, народу было много, но большая очередь была
- ЕЕлена28 марта 2025Билеты пришли в течение 15 минут, все хорошо! Но парк показался совсем небольшим, для такой стоимости за билет в 80 долларов, парк маленький и горок экстремальных всего одна, с уходящим полом из под ног. Большая горка при входе была закрыта((
- ТТатьяна18 ноября 2024Билеты получили через ватсап без проблем. Аквапарк понравился.
- ЮЮля6 ноября 2024Не первый раз в этом парке. Небольшой, уютный, достаточно спокойный. Парковка бесплатная. Деньги заранее записываются на браслет. Маленького ящичка для
- ЕЕлена22 июня 2024Просто купили билеты в аквапарк. Сам аквапарк уже не тот, что был лет 15 назад. .
- ННаталья2 апреля 2024Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
- ККсения21 марта 2024Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер.
В целом довольны посещением,
- ННаталья18 января 2024Покупала билеты в аквапарк, прислали на вацап, печатать не надо.
- ММарина10 ноября 2023Большая благодарность организаторам, замечательно что билеты можно приобрести в России за рубли). Все было прекрасно организовано, билеты прислали своевременно. На все возникающие вопросы получила исчерпывающие ответы.
