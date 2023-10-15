Посетить роскошный отель Дубая: рассмотреть интерьеры и насладиться авторской кухней
Одна из самых знаменитых локаций города — отель Бурдж-эль-Араб, именуемый «Парусом». Но большинство туристических маршрутов проходит мимо него. Почему? Попасть сюда на экскурсию нереально! Почти нереально.
Мы приглашаем вас посетить один из ресторанов «Паруса», а заодно полюбоваться интерьерами отеля и взглянуть на Дубай с высоты.
Мы приглашаем вас посетить один из ресторанов «Паруса», а заодно полюбоваться интерьерами отеля и взглянуть на Дубай с высоты.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отель Бурдж-эль-Араб, пожалуй, самое узнаваемое здание Арабских Эмиратов. Он интригует и притягивает внимание каждого гостя Дубая. Всем интересно: насколько шикарен отель внутри, если цена начинается от $1500 за ночь? Вы сможете лично ответить на этот вопрос. Я не обещаю провести вас в номера, однако в лобби знаменитого отеля и на его смотровую площадку мы попадём.
Для этого вам нужно забронировать столик в одном из ресторанов Бурдж-эль-Араб. На завтрак, обед или ужин, в одиночестве или уютной компании — на ваш выбор. Имея бронь, мы попадём внутрь отеля, осмотрим его роскошную обстановку и поднимемся на панорамную площадку, откуда вы полюбуетесь Дубаем. А после в полной мере насладитесь прекрасной авторской кухней.
Ресторан на выбор:
- Al-Mahara («Ракушка»). Сет-меню из двух наименований (стартер и горячее блюдо), вода входит в стоимость. Обед 12:30 — 15:00, дети до 3-х лет — бесплатно, 4-11 лет — 50% стоимости, 12 лет и выше — полная стоимость. Ужин 19:00 — 00:00, детей не допускают.
Счёт — от $150 на человека.
- Al-Muntaha («Необычайная»), 27-й этаж. Сет-меню, напитки не входят в стоимость. Обед 12:30 — 15:30. Ужин 19:00 — 00:00. По пятницам 10:00 — 16:00.
Счёт — от $200 на человека.
- Al-Iwan — арабский буфет, предлагает ливанскую кухню. Обед 12:00 — 15:30, дети до 11 лет — бесплатно, 12 и выше — полная стоимость.
Счёт — от $100 на человека.
- Sahn Eddar. Завтрак 08:00 — 11:00.
Счёт — от $100 на человека.
- Escape Lounge (бестселлер) — счёт от $50 на человека.
Организационные детали
- Счёт в ресторане не входит в стоимость экскурсии
- При бронировании столика (за 2–3 дня) нужна его 100% предоплата. После оплаты столика вам высылается подтверждение брони экскурсии.
- Трансфер из вашего отеля и обратно входит в стоимость
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Angelina — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте, путешественники! Я 8 лет живу в Дубае и очень его люблю! Знаю 4 языкa. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Мы хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
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