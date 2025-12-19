От Пальмы Джумейры и колеса обозрения до отеля «Парус» и Музея будущего
Предлагаем вам посмотреть на самые известные достопримечательности города и понять, как Дубай сочетает традиции Востока и достижения 21 века.
Вы сможете исследовать роскошь, технологии и восточную культуру Дубая не спеша и с комфортом на индивидуальной экскурсии.
Описание водной прогулки
13:00 — выезд из отеля
Ваш личный гид и водитель встретят вас в холле отеля в (Дубае или Шардже).
Дубай Марина (30 мин)
Прогулка вдоль набережной среди яхт и высотных небоскрёбов.
Остров Блювотерс и колесо обозрения «Око Дубая» (25 мин)
Современный остров с самым большим колесом обозрения в мире. Фото у моста и панорамы острова.
Остров Джумейра (20 мин)
Проезд по знаменитому острову в форме пальмы. Фото у смотровой площадки и вдоль набережной.
Атлантис-де-Пальм (20 мин)
Остановка у легендарного отеля Atlantis и аквариума The Lost Chambers. Фото на фоне океана.
Мадина Джумейра (30 мин)
Атмосферный восточный базар с каналами и видом на Бурдж-аль-Араб.
Бурдж-эль-Араб (15 мин)
Фотостоп у знаменитого отеля «Парус» — визитной карточки Дубая.
Музей будущего (15 мин)
Архитектурный шедевр и символ будущего. Фото на фоне музея.
Рамка Дубая (40 мин)
Одна из самых ярких достопримечательностей города — символ старого и нового Дубая. По желанию можно подняться на смотровую площадку.
«Дубай Молл» и Бурдж-Халифа (2 часа)
Свободное время для прогулки, шопинга, ужина и шоу фонтанов.
22:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
как ОАЭ прошли путь от бедуинских поселений в пустыне до ультрасовременных мегаполисов
почему Дубай и Абу-Даби развивались по-разному и в чём их главные отличия
как нефть изменила всю страну
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с кондиционером Chevrolet Malubu, Nissan Altima, Kia. В салоне есть питьевая вода
Если вы находитесь в другом эмирате (кроме Дубая и Шарджи), мы можем забрать вас из отеля за дополнительную плату $45
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Смотровая Рамки Дубая — $15
Музей будущего — $50
Смотровая Бурдж-Халифа — от $55
Если вы захотите посетить эти объекты, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Мы можем помочь организовать покупку билетов дешевле, чем при покупке на месте.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам.
В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!