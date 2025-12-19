Предлагаем вам посмотреть на самые известные достопримечательности города и понять, как Дубай сочетает традиции Востока и достижения 21 века. Вы сможете исследовать роскошь, технологии и восточную культуру Дубая не спеша и с комфортом на индивидуальной экскурсии.

Описание водной прогулки

13:00 — выезд из отеля

Ваш личный гид и водитель встретят вас в холле отеля в (Дубае или Шардже).

Дубай Марина (30 мин)

Прогулка вдоль набережной среди яхт и высотных небоскрёбов.

Остров Блювотерс и колесо обозрения «Око Дубая» (25 мин)

Современный остров с самым большим колесом обозрения в мире. Фото у моста и панорамы острова.

Остров Джумейра (20 мин)

Проезд по знаменитому острову в форме пальмы. Фото у смотровой площадки и вдоль набережной.

Атлантис-де-Пальм (20 мин)

Остановка у легендарного отеля Atlantis и аквариума The Lost Chambers. Фото на фоне океана.

Мадина Джумейра (30 мин)

Атмосферный восточный базар с каналами и видом на Бурдж-аль-Араб.

Бурдж-эль-Араб (15 мин)

Фотостоп у знаменитого отеля «Парус» — визитной карточки Дубая.

Музей будущего (15 мин)

Архитектурный шедевр и символ будущего. Фото на фоне музея.

Рамка Дубая (40 мин)

Одна из самых ярких достопримечательностей города — символ старого и нового Дубая. По желанию можно подняться на смотровую площадку.

«Дубай Молл» и Бурдж-Халифа (2 часа)

Свободное время для прогулки, шопинга, ужина и шоу фонтанов.

22:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

как ОАЭ прошли путь от бедуинских поселений в пустыне до ультрасовременных мегаполисов

почему Дубай и Абу-Даби развивались по-разному и в чём их главные отличия

как нефть изменила всю страну

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с кондиционером Chevrolet Malubu, Nissan Altima, Kia. В салоне есть питьевая вода

Если вы находитесь в другом эмирате (кроме Дубая и Шарджи), мы можем забрать вас из отеля за дополнительную плату $45

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

Смотровая Рамки Дубая — $15

Музей будущего — $50

Смотровая Бурдж-Халифа — от $55

Если вы захотите посетить эти объекты, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Мы можем помочь организовать покупку билетов дешевле, чем при покупке на месте.