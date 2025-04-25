Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Насладитесь захватывающим видом Дубая с высоты 148 этажа Бурдж-Халифа после заката, минуя очереди и с комфортом
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00 и 21:00
3 мая в 21:00
4 мая в 09:00
$110 за билет
Билеты
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
3 мая в 19:00
4 мая в 12:00
$155 за билет
Круиз
Современный Дубай: круиз на лодке Доу и подъём на 124 этаж Бурдж-Халифа
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«После того, как вы побываете во всех этих местах, вас ждёт подъём на самую высокую смотровую площадку, откуда вы ещё раз окинете взглядом прекрасный Дубай»
Расписание: Каждый день, выезд 13:30-14:30, зависит от расположения отеля.
3 мая в 13:30
4 мая в 13:30
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 апреля 2025Экскурсию бронировала для детей и мамы. Они легко нашли откуда старт прохода чтобы подняться на Бурж Халифу. Весь путь занял
- ББольшаков9 апреля 2025Процесс покупки занял немного времени. После 100% оплаты через Tripster в рублях, билеты прислали в WhatsApp в течении короткого промежутка
- ИИгорь2 апреля 2025Проши быстро, без очереди как заявлено на сайте. Были на 148,124,125 этажах. Вид с высоты 148 этажа прекрасен.
- ГГалина2 марта 2025Здравствуйте. Экскурсия и экскурсовод в целом понравились, но очень расстроило, что обещанная лодка доу оказалась современным катером. А именно катание
- ААлександр5 января 2025Хорошо что мы взяли premium билет. Средний по цене."Без очереди" мы наверх поднимались около часа. Те, кто стоял в обычной
- ВВорокова21 октября 2024Шикарный гид Светлана,такая внимательная, заботливая, умная .. как прекрасно и приятно мы провели с ней время. Экскурсия очень впечатлила! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Треккинг и походы»
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