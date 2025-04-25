Треккинг в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Дубае на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
3 часа
16 отзывов
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Насладитесь захватывающим видом Дубая с высоты 148 этажа Бурдж-Халифа после заката, минуя очереди и с комфортом
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00 и 21:00
3 мая в 21:00
4 мая в 09:00
$110 за билет
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
2 часа
2 отзыва
Билеты
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
3 мая в 19:00
4 мая в 12:00
$155 за билет
Современный Дубай: круиз на лодке Доу и подъём на 124 этаж Бурдж-Халифа
На автобусе
7 часов
65 отзывов
Круиз
Современный Дубай: круиз на лодке Доу и подъём на 124 этаж Бурдж-Халифа
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«После того, как вы побываете во всех этих местах, вас ждёт подъём на самую высокую смотровую площадку, откуда вы ещё раз окинете взглядом прекрасный Дубай»
Расписание: Каждый день, выезд 13:30-14:30, зависит от расположения отеля.
3 мая в 13:30
4 мая в 13:30
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 апреля 2025
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
    Экскурсию бронировала для детей и мамы. Они легко нашли откуда старт прохода чтобы подняться на Бурж Халифу. Весь путь занял
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    минут 20, это очень быстро и удобно, в то время как огромная толпа стояла в обычной очереди. Моим туристам наклеили специальные кружочки и они с комфортом поднялись на башню. Их угостили приветственным кофе, вид был потрясающий)) все остались очень довольны)) спасибо организаторам!

  • Б
    Большаков
    9 апреля 2025
    Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
    Процесс покупки занял немного времени. После 100% оплаты через Tripster в рублях, билеты прислали в WhatsApp в течении короткого промежутка
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    времени. Брали билеты почти за месяц. Билеты брали на 27.03.2025 13:00. Рекомендую брать билеты на 148 этаж, т. к. преимущество заключается в том, что для Вас проход осуществляется в мини группе без больших очередей. В начале Вас собирают в специальном зале, где можно перекусить/выпить безалкогольные напитки, далее Вас к лифтам отводит сотрудник, рассказывая по пути краткую информацию про Бурдж-Халифу. На 148 этаже открывается невероятный вид на весь город, и народу очень мало (есть возможность без каких либо проблем насладится видами и сделать классные фото/видео), также на этом этаже есть зона отдыха, где вам предложат напиток и сладости. Далее вы уже можете спустится на нижние этажи. Единственный минус - это цена, но оно того стоит.

    Процесс покупки занял немного времени. После 100% оплаты через Tripster в рублях, билеты прислали в WhatsAppПроцесс покупки занял немного времени. После 100% оплаты через Tripster в рублях, билеты прислали в WhatsAppПроцесс покупки занял немного времени. После 100% оплаты через Tripster в рублях, билеты прислали в WhatsApp
  • И
    Игорь
    2 апреля 2025
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
    Проши быстро, без очереди как заявлено на сайте. Были на 148,124,125 этажах. Вид с высоты 148 этажа прекрасен.
  • Г
    Галина
    2 марта 2025
    Современный Дубай: круиз на лодке Доу и подъём на 124 этаж Бурдж-Халифа
    Здравствуйте. Экскурсия и экскурсовод в целом понравились, но очень расстроило, что обещанная лодка доу оказалась современным катером. А именно катание
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    на Доу и привлекло. Все остальное можно и самим посмотреть. не стоит вводить туристов в заблуждение обещая одно, а предоставляя другое.

  • А
    Александр
    5 января 2025
    Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
    Хорошо что мы взяли premium билет. Средний по цене."Без очереди" мы наверх поднимались около часа. Те, кто стоял в обычной
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    очереди, провели там несколько часов. Оно того не стоит. Потратить час, чтобы побывать на БХ и сфоткаться - приемлимо. Стоять в очередях 4 часа - безумие и пустая трата денег и времени.

  • В
    Ворокова
    21 октября 2024
    Современный Дубай: круиз на лодке Доу и подъём на 124 этаж Бурдж-Халифа
    Шикарный гид Светлана,такая внимательная, заботливая, умная .. как прекрасно и приятно мы провели с ней время. Экскурсия очень впечатлила! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Треккинг и походы»

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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в мае 2025
Сейчас в Дубае в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 155. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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