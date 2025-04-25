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времени. Брали билеты почти за месяц. Билеты брали на 27.03.2025 13:00. Рекомендую брать билеты на 148 этаж, т. к. преимущество заключается в том, что для Вас проход осуществляется в мини группе без больших очередей. В начале Вас собирают в специальном зале, где можно перекусить/выпить безалкогольные напитки, далее Вас к лифтам отводит сотрудник, рассказывая по пути краткую информацию про Бурдж-Халифу. На 148 этаже открывается невероятный вид на весь город, и народу очень мало (есть возможность без каких либо проблем насладится видами и сделать классные фото/видео), также на этом этаже есть зона отдыха, где вам предложат напиток и сладости. Далее вы уже можете спустится на нижние этажи. Единственный минус - это цена, но оно того стоит.