VIP-экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «VIP-экскурсии» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Билеты
3 часа
1 отзыв
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$175 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • Ч
    Чинара
    23 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Спасибо! Нам очень понравилось🥰 Спасибо,Нурсултану! 😍🤌🏾
  • Ш
    Штурм
    17 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не назовешь, это скорее очень
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    яркое путешествие и погружение в эту атмосферу скорости, экстрима, пустынной жары и арабского колорита. Остались только положительные эмоции!!! С нашим прекрасным водителем, (к сожалению имя не запомнила) чувствовали себя космфортно. На русском, правда, никто не говорил из организаторов, так что если вы совсем не знаете языка- наверное будет неочень удобно. После сафари нас повезли в деревню бедуинов на ужин и шоу. Вип места лучше не брать, у нас были обычные, но сидели мы близко с сцене - на подушечках за столом, тоже важно чтоб прочувствовать атмосферу востока (випы сидели просто за столом на стульях). Восточные танцы, фаер-шоу - зрелищно и очень здорово, еда хорошая, алкогольные напитки и кальян платно. Еще было забавно, когда по дороге в кемпинг нас пересаживали в разные машины, с разными водителями - необычно. Данную поездку рекомендую молодежным компаниям, людям в возрасте и с детьми до 12 лет будет слишком экстримально.

    Нам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это неНам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это неНам поездка очень понравилась, особенно само катание на джипах и шоу в кемпинге. Экскурсией это не
  • Y
    Yulia
    5 мая 2024
    Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
    Классно провели время! Утренняя прогулка на яхте удалась. Александра заказала нам трансфер и дополнительно организовала для нас завтрак на яхте. Было вкусно, красиво и вдохновляюще. Команда на яхте очень услужливая, старались сделать наше путешествие максимально комфортным!
  • В
    Василий
    1 мая 2024
    Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
    Хорошая прогулка для тех кто хочет неторопливо даже лениво плыть по волнам и наслаждаться бризом, команда безупречная и предупредительная, единственное:
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    выбор опции купание на любителя так как от лодки лучше далеко не отплывать, много людей на скутерах носится мимо и это небезопасно

  • В
    Виктория
    17 апреля 2024
    Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
    Всё прошло прекрасно! покупались, покатались, сделали классные фотки, потанцевали в общем супер!)
    Всё прошло прекрасно! покупались, покатались, сделали классные фотки, потанцевали в общем супер!)
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
    Если вы хотите получить удовольствие от вида, который открывается с Бурдж Халифа, то не пожалейте денег на это. Есть конечно
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    более дешевый вариант, но впечатление будет не очень. Возможно даже вы пожалеете денег, которые потратите на это. На 124 этаже очень много народа. И ощущение толпы мешает наслаждаться видом.

  • А
    Александр
    11 ноября 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
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    человек. Капитан и команда доброжелательны, готовы рассказать обо всем, что интересует. Нашего уровня английского не хватило для общения. Но мы больше просто хотели насладиться видами и самой прогулкой. Катались с 17.00 до 19.00. Понравилось то, что с 17.00 до 18.00 при свете дня можно рассмотреть все, а с 18.00 до 19.00 город весь в огнях. Так что рекомендуем! Оплатили предоплату 70 долларов и 280 наличными по факту на яхте.

  • Р
    Регина
    30 марта 2023
    Дубай: прогулка на роскошной яхте
    Все прошло отлично, трансфер вовремя, сообщили на ресепшн, когда подьехали. Сама экскурсия тоже замечательная-рассказали про маршрут, предложили напитки и разрешили купаться) после трансфер доставил нас по просьбе не обратно в отель, а в аквапарк)
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Отличная экскурсия) немного в начале были организационные неполадки: придя в назначенное время на пирс, позвонили капитану и тот был не
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    в курсе, что у него экскурсия) Но все быстро решилось. Сама прогулка очень приятная, подвезли к локациям, которые мы хотели посмотреть. Не очень понятны отзывы, где было сказано, что очень медленно везут. У нас опыт водных экскурсий большой, отлично идет лодка по воде)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «VIP-экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
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  1. Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
  2. В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
  3. Морская VIP-прогулка на яхте
  4. Дубай: прогулка на роскошной яхте
  5. Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "VIP-экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 37 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 368 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «VIP-экскурсии», 368 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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