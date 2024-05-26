читать дальше

яркое путешествие и погружение в эту атмосферу скорости, экстрима, пустынной жары и арабского колорита. Остались только положительные эмоции!!! С нашим прекрасным водителем, (к сожалению имя не запомнила) чувствовали себя космфортно. На русском, правда, никто не говорил из организаторов, так что если вы совсем не знаете языка- наверное будет неочень удобно. После сафари нас повезли в деревню бедуинов на ужин и шоу. Вип места лучше не брать, у нас были обычные, но сидели мы близко с сцене - на подушечках за столом, тоже важно чтоб прочувствовать атмосферу востока (випы сидели просто за столом на стульях). Восточные танцы, фаер-шоу - зрелищно и очень здорово, еда хорошая, алкогольные напитки и кальян платно. Еще было забавно, когда по дороге в кемпинг нас пересаживали в разные машины, с разными водителями - необычно. Данную поездку рекомендую молодежным компаниям, людям в возрасте и с детьми до 12 лет будет слишком экстримально.