Колорит старого города и роскошь Джумейры Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции. Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб. Важная информация:

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии.

Если вам нужен трансфер из Фуджейры и Абу-Даби — доплата 120$, за трансфер из Рас-Аль-Хайма — 90$, за трансфер из Аджмана — 50$, из Шарджи — 30$, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — 50$. Как проходит экскурсия:.

