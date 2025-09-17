Вы проведете день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа».
Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Колорит старого города и роскошь Джумейры Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции. Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб. Важная информация:
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
- На автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
- Я с радостью скорректирую продолжительность и маршрут в любую сторону без каких-либо доплат.
- В некоторые дни экскурсию может провести один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Каждый день с 12:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Блуватер
- Дубай Марина
- Пальмовый остров
- Аль Каср Отель
- Мадинат Жумейра
- Бурдж аль Араб (Парус)
- Парк цветов
- Старый город (Район Дейра)
- Музей будущего
- Дубай мол
- Окенариум
- Бурдж Халифа
- Шоу фонтанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт/nБесплатный Wi-Fi
Что не входит в цену
- Входные билеты /nПитание
Место начала и завершения?
В отеле туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Если вам нужен трансфер из Фуджейры и Абу-Даби - доплата 120$, за трансфер из Рас-Аль-Хайма - 90$, за трансфер из Аджмана - 50$, из Шарджи - 30$, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah - 50$
- Как проходит экскурсия:
- На автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум - и вип-класса (стоимость по запросу)
- Я с радостью скорректирую продолжительность и маршрут в любую сторону без каких-либо доплат
- В некоторые дни экскурсию может провести один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
