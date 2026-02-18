11:00 — Лувр Абу-Даби. Знаменитый музей на острове Саадият, где современная архитектура встречается с искусством мирового уровня.
12:00 — Дом авраамических религий. Уникальный комплекс из трёх зданий — церкви, мечети и синагоги. Символ диалога культур и новой эпохи города.
12:30 — музей шейха Зайда. Вы узнаете о жизни основателя ОАЭ и истории объединения эмиратов.
13:30 — TeamLab Phenomena. Иммерсивное арт-пространство, где свет и звук создают эффект полного погружения.
14:30 — финиковый рынок. Лучшее место, чтобы попробовать и купить местные финики и восточные сладости.
15:30 — Деревня наследия. Исторический уголок, где можно увидеть, как жили арабы до эпохи небоскрёбов.
16:00 — мемориал шейха Зайда. Место памяти, посвящённое отцу нации.
16:30 — Каср аль-Ватан. Президентский дворец с роскошными залами и арабским интерьером.
17:00 — фотостоп у отеля Emirates Palace. Один из самых известных и дорогих отелей мира, где останавливаются главы государств.
17:15 — панорама башен Этихад и набережной Корниш. Современный центр города, зелёные прогулочные зоны и виды на Персидский залив.
17:30 — мечеть шейха Зайда. Главная святыня страны и одна из крупнейших мечетей мира.
19:00 — возвращение в отель
Можем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобилях GMC, KIA, Hyundai или Nissan. Есть детское кресло
Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр и Каср Аль-Ватан — по 65 дирхамов
Для посещения мечети нужна абая. Предоставим её бесплатно при необходимости
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$84
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1199 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира.
Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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И
Ирина
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и впечатлениям, в максимально короткий срок, в течение дня посетили все локации, которые запланировали по читать дальшеуменьшить
маршруту! Чистый, комфортабельный автомобиль, приятный и вежливый водитель, учел все наши пожелания, организовал помощь с покупкой билетов, сопровождал по маршруту и времени на каждой остановке! Крайне рекомендую тем, кто ценит время и комфорт!
+1
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К
Кристина
Добрый день! Получилась индивидуальная экскурсия из Дубая в Абу-даби, что оказалось большим плюсом, т. к. есть возможность составить свой маршрут.
Удалось посетить: 1. Лувр Абу-Даби с посещением выставки Пикассо - рекомендую Есть фотографы, читать дальшеуменьшить
при желании можно устроить очень красивую фотосессию 2. Пространство TeamLab - очень интересное место, особенно для детей 3. Отель Emirates Palace - для любителей всего самого-самого:) 4. Мечеть шейха Зайда - масштаб и свет впечатляют
По мне, так четырёх локаций достаточно для одного дня.
Мохаммед все подробно рассказал по истории основания ОАЭ и охотно отвечал на все интересующие вопросы.
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