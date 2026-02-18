Это обзорная поездка по Абу-Даби, где за один день вы увидите основные локации — от Лувра и президентского дворца до мечети шейха Зайда. Вы узнаете, как в пустыне вырос роскошный мегаполис, как нефть изменила судьбу Эмиратов и какие рекорды и истории скрываются за городской архитектурой.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

10:00 — выезд из отеля

11:00 — Лувр Абу-Даби. Знаменитый музей на острове Саадият, где современная архитектура встречается с искусством мирового уровня.

12:00 — Дом авраамических религий. Уникальный комплекс из трёх зданий — церкви, мечети и синагоги. Символ диалога культур и новой эпохи города.

12:30 — музей шейха Зайда. Вы узнаете о жизни основателя ОАЭ и истории объединения эмиратов.

13:30 — TeamLab Phenomena. Иммерсивное арт-пространство, где свет и звук создают эффект полного погружения.

14:30 — финиковый рынок. Лучшее место, чтобы попробовать и купить местные финики и восточные сладости.

15:30 — Деревня наследия. Исторический уголок, где можно увидеть, как жили арабы до эпохи небоскрёбов.

16:00 — мемориал шейха Зайда. Место памяти, посвящённое отцу нации.

16:30 — Каср аль-Ватан. Президентский дворец с роскошными залами и арабским интерьером.

17:00 — фотостоп у отеля Emirates Palace. Один из самых известных и дорогих отелей мира, где останавливаются главы государств.

17:15 — панорама башен Этихад и набережной Корниш. Современный центр города, зелёные прогулочные зоны и виды на Персидский залив.

17:30 — мечеть шейха Зайда. Главная святыня страны и одна из крупнейших мечетей мира.

19:00 — возвращение в отель

Можем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

Организационные детали