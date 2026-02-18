Мои заказы

Из Дубая - в сияющий Абу-Даби

Познакомиться с главными символами и историей столицы Эмиратов
Это обзорная поездка по Абу-Даби, где за один день вы увидите основные локации — от Лувра и президентского дворца до мечети шейха Зайда.

Вы узнаете, как в пустыне вырос роскошный мегаполис, как нефть изменила судьбу Эмиратов и какие рекорды и истории скрываются за городской архитектурой.
5
2 отзыва
Из Дубая - в сияющий Абу-Даби
Из Дубая - в сияющий Абу-Даби
Из Дубая - в сияющий Абу-Даби

Описание экскурсии

10:00 — выезд из отеля

11:00 — Лувр Абу-Даби. Знаменитый музей на острове Саадият, где современная архитектура встречается с искусством мирового уровня.

12:00 — Дом авраамических религий. Уникальный комплекс из трёх зданий — церкви, мечети и синагоги. Символ диалога культур и новой эпохи города.

12:30 — музей шейха Зайда. Вы узнаете о жизни основателя ОАЭ и истории объединения эмиратов.

13:30 — TeamLab Phenomena. Иммерсивное арт-пространство, где свет и звук создают эффект полного погружения.

14:30 — финиковый рынок. Лучшее место, чтобы попробовать и купить местные финики и восточные сладости.

15:30 — Деревня наследия. Исторический уголок, где можно увидеть, как жили арабы до эпохи небоскрёбов.

16:00 — мемориал шейха Зайда. Место памяти, посвящённое отцу нации.

16:30 — Каср аль-Ватан. Президентский дворец с роскошными залами и арабским интерьером.

17:00 — фотостоп у отеля Emirates Palace. Один из самых известных и дорогих отелей мира, где останавливаются главы государств.

17:15 — панорама башен Этихад и набережной Корниш. Современный центр города, зелёные прогулочные зоны и виды на Персидский залив.

17:30 — мечеть шейха Зайда. Главная святыня страны и одна из крупнейших мечетей мира.

19:00 — возвращение в отель

Можем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобилях GMC, KIA, Hyundai или Nissan. Есть детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр и Каср Аль-Ватан — по 65 дирхамов
  • Для посещения мечети нужна абая. Предоставим её бесплатно при необходимости
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$84
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад
Мохаммад — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1199 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и впечатлениям, в максимально короткий срок, в течение дня посетили все локации, которые запланировали по
читать дальшеуменьшить

маршруту! Чистый, комфортабельный автомобиль, приятный и вежливый водитель, учел все наши пожелания, организовал помощь с покупкой билетов, сопровождал по маршруту и времени на каждой остановке! Крайне рекомендую тем, кто ценит время и комфорт!

Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и+1
Благодарю за организацию поездки из Дубая в Абу-Даби! Очень комфортный маршрут, поездка насыщенная по эмоциям и
Вам был полезен этот отзыв?
К
Добрый день!
Получилась индивидуальная экскурсия из Дубая в Абу-даби, что оказалось большим плюсом, т. к. есть возможность составить свой маршрут.

Удалось посетить:
1. Лувр Абу-Даби с посещением выставки Пикассо - рекомендую Есть фотографы,
читать дальшеуменьшить

при желании можно устроить очень красивую фотосессию 2. Пространство TeamLab - очень интересное место, особенно для детей 3. Отель Emirates Palace - для любителей всего самого-самого:)
4. Мечеть шейха Зайда - масштаб и свет впечатляют

По мне, так четырёх локаций достаточно для одного дня.

Мохаммед все подробно рассказал по истории основания ОАЭ и охотно отвечал на все интересующие вопросы.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Из Дубая - в сияющий Абу-Даби»

Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
1613 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
$45 за человека
Из Дубая к красотам Абу-Даби - столицы ОАЭ
На машине
10 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дубая к красотам Абу-Даби - столицы ОАЭ
Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
27 июн в 09:30
28 июн в 09:30
$90 за человека
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
На машине
8 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Завтра в 12:00
27 июн в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Главное об Абу-Даби
На машине
8 часов
-
35%
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное об Абу-Даби
Уникальная возможность посетить Абу-Даби и увидеть знаменитые достопримечательности, включая беломраморную мечеть и футуристический музей
Завтра в 08:30
27 июн в 08:30
$182$280 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
-30%
до 30 июня
$84 за человека