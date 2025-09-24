Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби: дворцы, мечети и современные чудеса архитектуры. Удобный трансфер и увлекательные рассказы сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Завтра в 09:30
25 сен в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Город из сказки: путешествие в Абу-Даби из Дубая
Главные достопримечательности, яркие фотолокации и живая история Эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг в 10:00, в воскресенье в 11:15
Завтра в 11:00
25 сен в 10:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по архитектурным достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, посетив мечеть Шейха Зайда, мавзолей, дворец Каср Аль Хосн и отель Emirates Palace
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
$350 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Завтра в 11:00
25 сен в 12:00
$274
$304 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в сентябре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Мечеть Шейха Зайда в Фуджейре" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 350 со скидкой до 10%.
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Мечеть Шейха Зайда в Фуджейре», 82 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь