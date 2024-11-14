читать дальше команда всегда будет рядом, чтобы помочь его приручить.



После всплеска адреналина можно расслабиться, наслаждаясь спокойным закатом ласкового солнца в бархат песков.



А если пожелаете остаться под небосводом мириады звёзд под звуки потрескивания костра, вы можете заказать индивидуальный ужин в пустыне, чтобы насладиться барбекю в компании только самых близких.

Подарите себе незабываемые впечатления от поездки в пустыню на сверхмощном багги. Помчитесь по дюнам, как на американских горках.Вы окажетесь за рулём безопасного, но отнюдь не ручного железного зверя, а наша