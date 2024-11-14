Монстр-багги: поездка по песчаным дюнам

Подарите себе незабываемые впечатления от поездки в пустыню на сверхмощном багги. Помчитесь по дюнам, как на американских горках.

Вы окажетесь за рулём безопасного, но отнюдь не ручного железного зверя, а наша
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команда всегда будет рядом, чтобы помочь его приручить.

После всплеска адреналина можно расслабиться, наслаждаясь спокойным закатом ласкового солнца в бархат песков.

А если пожелаете остаться под небосводом мириады звёзд под звуки потрескивания костра, вы можете заказать индивидуальный ужин в пустыне, чтобы насладиться барбекю в компании только самых близких.

Монстр-багги: поездка по песчаным дюнам
Монстр-багги: поездка по песчаным дюнам
Монстр-багги: поездка по песчаным дюнам
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Путешествие в пустыню Вы отправитесь колесить по просторам пустыни Дубая на монстре-багги — необычном мощном квадроцикле. Находясь за рулём или в качестве пассажира, вы помчитесь по дюнам, рассекая воздух, и испытаете море адреналина! Наши инструкторы будут рядом, чтобы сделать эту поездку максимально увлекательной и безопасной. После поездки на железном монстре можно расслабиться и насладиться закатом ласкового солнца в бархат песков. Если пожелаете остаться под небосводом мириады звёзд под звуки потрескивания костра, вы можете заказать индивидуальный ужин в пустыне, чтобы насладиться барбекю в компании только самых близких. Важная информация:
  • За рулём можно находиться с 18-ти лет, гости 8-ми лет и старше могут прокатиться пассажирами.
  • Форма одежды удобная, спортивная.
  • Обувь спортивная (кроссовки, кеды) или шлёпки.
  • В зимнее время желательно иметь при себе тёплые вещи.
  • Вам на месте проведут инструктаж: введут в курс процесса управления багги и дадут возможность потренироваться.

Сбор из отеля (приблизительное время): 15:00-16:00 в зависимости от сезона.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Двухместный багги$500
Четырёхместный багги$600
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • "Индивидуальный трансфер,", " Экипировка
  • , "1 час катания с инструктором в кортеже на багги
Что не входит в цену
  • Индивидуальный ужин в пустыне (за доп. плату),
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор из отеля (приблизительное время): 15:00-16:00 в зависимости от сезона.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Укажите, пожалуйста, полное название отеля, имя и фамилию на английском языке, номер комнаты
  • Форма одежды удобная, спортивная
  • Обувь спортивная (кроссовки, кеды) или сланцы
  • В зимнее время желательно иметь при себе тёплые вещи
  • Вам на месте проведут инструктаж: введут в курс процесса управления багги и дадут возможность потренироваться
  • При бронировании групповой экскурсии выбрать место в машине невозможно
  • С собой необходимо иметь деньги на личные расходы
  • По требованию властей развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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