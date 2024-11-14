Подарите себе незабываемые впечатления от поездки в пустыню на сверхмощном багги. Помчитесь по дюнам, как на американских горках.
Вы окажетесь за рулём безопасного, но отнюдь не ручного железного зверя, а наша
Вы окажетесь за рулём безопасного, но отнюдь не ручного железного зверя, а наша
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсииПутешествие в пустыню Вы отправитесь колесить по просторам пустыни Дубая на монстре-багги — необычном мощном квадроцикле. Находясь за рулём или в качестве пассажира, вы помчитесь по дюнам, рассекая воздух, и испытаете море адреналина! Наши инструкторы будут рядом, чтобы сделать эту поездку максимально увлекательной и безопасной. После поездки на железном монстре можно расслабиться и насладиться закатом ласкового солнца в бархат песков. Если пожелаете остаться под небосводом мириады звёзд под звуки потрескивания костра, вы можете заказать индивидуальный ужин в пустыне, чтобы насладиться барбекю в компании только самых близких. Важная информация:
- За рулём можно находиться с 18-ти лет, гости 8-ми лет и старше могут прокатиться пассажирами.
- Форма одежды удобная, спортивная.
- Обувь спортивная (кроссовки, кеды) или шлёпки.
- В зимнее время желательно иметь при себе тёплые вещи.
- Вам на месте проведут инструктаж: введут в курс процесса управления багги и дадут возможность потренироваться.
Сбор из отеля (приблизительное время): 15:00-16:00 в зависимости от сезона.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Двухместный багги
|$500
|Четырёхместный багги
|$600
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- "Индивидуальный трансфер,", " Экипировка
- , "1 час катания с инструктором в кортеже на багги
Что не входит в цену
- Индивидуальный ужин в пустыне (за доп. плату),
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор из отеля (приблизительное время): 15:00-16:00 в зависимости от сезона.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Укажите, пожалуйста, полное название отеля, имя и фамилию на английском языке, номер комнаты
- Форма одежды удобная, спортивная
- Обувь спортивная (кроссовки, кеды) или сланцы
- В зимнее время желательно иметь при себе тёплые вещи
- Вам на месте проведут инструктаж: введут в курс процесса управления багги и дадут возможность потренироваться
- При бронировании групповой экскурсии выбрать место в машине невозможно
- С собой необходимо иметь деньги на личные расходы
- По требованию властей развлекательная программа может быть полностью или частично отменена без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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