Роскошный дневной круиз на белоснежной яхте, непревзойдённые пейзажи Дубая, изысканный сервис и комфорт, о котором вы можете только мечтать. В процессе нашего часового круиза мы сможем насладиться захватывающими дух видами.
После круиза вы отправитесь в увлекательное путешествие на сафари по песчаным дюнам и на ужин с шоу-программой в пустыню Lah Bab.
Описание водной прогулки
Ваш лучший день в Дубае: круиз на яхте и сафари в пустыне Начните свое знакомство с Дубаем с часовой морской прогулки на роскошной яхте. После восхитительного круиза, наш трансфер на комфортабельном автомобиле доставит Вас в прекрасную пустыню Lah Bab. Вас ждет захватывающее сафари по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле. А в завершение вечера вы сможете поужинать в традиционном бедуинском кемпинге и насладиться яркой шоу-программой. Важная информация:
Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1. Предоплата на сайте 25% + остаток наличными денежными средствами нашему представителю за 2-3 дня до даты экскурсии (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге). 2. Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге). 3. 100% предоплата посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге).
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Dubai Marina
- Bluewaters Island
- Ain Dubai & JBR
- Пустыня Lah Bab
Что включено
- Трансфер от локации яхты в Dubai Marina на комфортабельном автомобиле
- Услуги аудиогида
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Катание на верблюдах
- Роспись тату хной
- Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
- Ужин/ VIP-ужин
- Прохладительные и горячие напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Локация яхты в Dubai Marina
Завершение: Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты:
- 1. Предоплата на сайте 25% + остаток наличными денежными средствами нашему представителю за 2-3 дня до даты экскурсии (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
- 2. Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
- 3.100% предоплата посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
