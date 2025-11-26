Мои заказы

⁠Морская прогулка и сафари с VIP-ужином и шоу

Роскошный дневной круиз на белоснежной яхте, непревзойдённые пейзажи Дубая, изысканный сервис и комфорт, о котором вы можете только мечтать. В процессе нашего часового круиза мы сможем насладиться захватывающими дух видами.

После круиза вы отправитесь в увлекательное путешествие на сафари по песчаным дюнам и на ужин с шоу-программой в пустыню Lah Bab.
Описание водной прогулки

Ваш лучший день в Дубае: круиз на яхте и сафари в пустыне Начните свое знакомство с Дубаем с часовой морской прогулки на роскошной яхте. После восхитительного круиза, наш трансфер на комфортабельном автомобиле доставит Вас в прекрасную пустыню Lah Bab. Вас ждет захватывающее сафари по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле. А в завершение вечера вы сможете поужинать в традиционном бедуинском кемпинге и насладиться яркой шоу-программой. Важная информация:
Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты: 1. Предоплата на сайте 25% + остаток наличными денежными средствами нашему представителю за 2-3 дня до даты экскурсии (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге). 2. ⁠Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге). 3. 100% предоплата посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге).

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Dubai Marina
  • Bluewaters Island
  • Ain Dubai & JBR
  • Пустыня Lah Bab
Что включено
  • Трансфер от локации яхты в Dubai Marina на комфортабельном автомобиле
  • Услуги аудиогида
  • Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
  • Ужин/ VIP-ужин
  • Прохладительные и горячие напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Локация яхты в Dubai Marina
Завершение: Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Все билеты выкупаются и направляются в электронном виде только после внесения 100% предоплаты:
  • 1. Предоплата на сайте 25% + остаток наличными денежными средствами нашему представителю за 2-3 дня до даты экскурсии (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
  • 2. ⁠Предоплата на сайте 25% + остаток переводом денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
  • 3.100% предоплата посредством перевода денежных средств на Сбербанк онлайн по курсу обменного пункта в ОАЭ (индивидуально согласовываем с каждым гостем в личном диалоге)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

