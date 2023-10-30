Восточный Лас-Вегас, оазис, рожденный пустыней город — имен у Дубая много. Предлагаю отправиться на обзорную экскурсию, чтобы самим увидеть богатство, роскошь и колорит город.
Мы посетим его главные достопримечательности — от Бурдж-Халифы и острова Пальма Джумейра до Дубайской Венеции.
Мы посетим его главные достопримечательности — от Бурдж-Халифы и острова Пальма Джумейра до Дубайской Венеции.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
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1
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Madinat Jumeyra (Дубайская Венеция)
- Burdj al-Arab (отель «Парус»)
- Район Дейра (Старый город)
- Улица Небоскребов
- Miracle garden
- Palm Jumeirah
- Dubai Marina
- Blue waters
- Колесо обозрения Ayn Dubai
- Башня Burdj Xalifa
- Дубайский Аквариум
- Торговый центр Dubai Mall
- Танцующие фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДубай — центр одного из Объединенных Арабских Эмиратов с одноименным названием. Это самый непредсказуемый и сказочно богатый город на Ближнем Востоке. Город‑мираж, город‑оазис, город, рожденный пустыней, Восточный Лас‑Вегас — как только его не называют, и мы сполна насладимся его красотами.
Вы увидите главные достопримечательности Дубая:
- красивейший район Madinat Jumeyra, который еще называют Дубайской Венецией;
- Burdj al-Arab («Парус») — единственный в мире отель, которому были присвоены 7 звезд;
- район Дейра, который является частью Старого Дубая;
- улицу Небоскребов;
- Парк цветов Miracle garden.
- искусственный остров Palm Jumeirah;
- район Dubai Marina — эдакий дубайский Манхэттен;
- самую высокую башню в мире Burdj Khalifa и многие другие.
Каждый день с 13:00 до 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 13:00 до 21:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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