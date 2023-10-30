Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай

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Восточный Лас-Вегас, оазис, рожденный пустыней город — имен у Дубая много. Предлагаю отправиться на обзорную экскурсию, чтобы самим увидеть богатство, роскошь и колорит город.

Мы посетим его главные достопримечательности — от Бурдж-Халифы и острова Пальма Джумейра до Дубайской Венеции.
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
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ноя
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ноя
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Madinat Jumeyra (Дубайская Венеция)
  • Burdj al-Arab (отель «Парус»)
  • Район Дейра (Старый город)
  • Улица Небоскребов
  • Miracle garden
  • Palm Jumeirah
  • Dubai Marina
  • Blue waters
  • Колесо обозрения Ayn Dubai
  • Башня Burdj Xalifa
  • Дубайский Аквариум
  • Торговый центр Dubai Mall
  • Танцующие фонтаны
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетДубай — центр одного из Объединенных Арабских Эмиратов с одноименным названием. Это самый непредсказуемый и сказочно богатый город на Ближнем Востоке. Город‑мираж, город‑оазис, город, рожденный пустыней, Восточный Лас‑Вегас — как только его не называют, и мы сполна насладимся его красотами.

Вы увидите главные достопримечательности Дубая:

  • красивейший район Madinat Jumeyra, который еще называют Дубайской Венецией;
  • Burdj al-Arab («Парус») — единственный в мире отель, которому были присвоены 7 звезд;
  • район Дейра, который является частью Старого Дубая;
  • улицу Небоскребов;
  • Парк цветов Miracle garden.
  • искусственный остров Palm Jumeirah;
  • район Dubai Marina — эдакий дубайский Манхэттен;
  • самую высокую башню в мире Burdj Khalifa и многие другие.

Каждый день с 13:00 до 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 13:00 до 21:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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