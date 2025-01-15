Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Дубае на русском языке, цены от $180, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На кабриолете 15% скидка 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете С ветерком прокатиться по городу будущего и насладиться невероятными видами «Мы проедем по его улицам и вы осмотрите невероятные здания» 310 $ 264 за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Ваш незабываемый Дубай Главные достопримечательности ультрасовременного города - пешком и на авто «А в районе Джумейра мы проедем по улице роскошных вилл и остановимся у первого символа города — отеля Бурдж-эль-Араб в виде паруса» $ 180 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Главное об Абу-Даби Отправиться в столицу Эмиратов из Дубая и посмотреть на её знаковые достопримечательности «Мы проедем по главным улицам города и рассмотрим беломраморную мечеть Шейха Заида, соколиный госпиталь, Джабаил-парк с мангровыми деревьями и храм трёх религий — «Дом Абрамы»» $ 225 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Дубая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Улицы и переулки»

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дубая. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод