скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
С ветерком прокатиться по городу будущего и насладиться невероятными видами
«Мы проедем по его улицам и вы осмотрите невероятные здания»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
310$264 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш незабываемый Дубай
Главные достопримечательности ультрасовременного города - пешком и на авто
«А в районе Джумейра мы проедем по улице роскошных вилл и остановимся у первого символа города — отеля Бурдж-эль-Араб в виде паруса»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$180 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное об Абу-Даби
Отправиться в столицу Эмиратов из Дубая и посмотреть на её знаковые достопримечательности
«Мы проедем по главным улицам города и рассмотрим беломраморную мечеть Шейха Заида, соколиный госпиталь, Джабаил-парк с мангровыми деревьями и храм трёх религий — «Дом Абрамы»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$225 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в январе 2025
Сейчас в Дубае в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 264 со скидкой до 15%.
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дубая. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод