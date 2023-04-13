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Что вас ожидает:
- Район дейра(старый город).
- Джумейра Бич.
- Улица небоскребов.
- Бурдж Аль Араб(Парус отель).
- Искусственный остров Пальм Джумейра.
- Дубай Марина(Дубайский Манхеттан).
- Дубай Венеция.
- Бурдж Халифа и Дубай Молл.
- Аквариум.
- Музыкальное шоу фонтанов.
- Музей будущего
- Остров Блуватер (колесо обозрения 🎡)
- Парк цветов (входные билеты не входит в сумму)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира — ослепительном Дубае, настоящем бриллианте ОАЭ:
- Погуляете по роскошной набережной, цветочному парку, музею;
- С ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову;
Посмотрите на нашумевший отель в виде паруса и знаменитый небоскреб «Бурдж Халифа».
Посмотрите на нашумевший отель в виде паруса и знаменитый небоскреб «Бурдж Халифа».
•Посмотрите на нашумевший отель в виде паруса и знаменитый небоскреб «Бурдж Халифа»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сертифицированный гид
- Возможность спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить Вы
- Трансфер (Частный автомобиль) до/от места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае, Шардже или Аджмане
- Увлекательная экскурсия до 8 часов
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча в любом отеле Дубая, Шарджы или АджманаЗавершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Для бронирования тура напишите данные:
- Ваше имя
- Название отеля
- Номер комнаты
- Количество гостей
- Номер WhatsApp
- Дата тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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