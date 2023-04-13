Индивидуальный тур по жемчужине востока - Дубай

Описание
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Индивидуальный тур по жемчужине востока - Дубай
Индивидуальный тур по жемчужине востока - Дубай
Индивидуальный тур по жемчужине востока - Дубай
Индивидуальный тур по жемчужине востока - Дубай
Индивидуальный тур по жемчужине востока - Дубай
Индивидуальный тур по жемчужине востока - Дубай
Ближайшие даты:
13
апр
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Что вас ожидает:

  • Район дейра(старый город).
  • Джумейра Бич.
  • Улица небоскребов.
  • Бурдж Аль Араб(Парус отель).
  • Искусственный остров Пальм Джумейра.
  • Дубай Марина(Дубайский Манхеттан).
  • Дубай Венеция.
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл.
  • Аквариум.
  • Музыкальное шоу фонтанов.
  • Музей будущего
  • Остров Блуватер (колесо обозрения 🎡)
  • Парк цветов (входные билеты не входит в сумму)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира — ослепительном Дубае, настоящем бриллианте ОАЭ:

  • Погуляете по роскошной набережной, цветочному парку, музею;
  • С ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову;
Посмотрите на нашумевший отель в виде паруса и знаменитый небоскреб «Бурдж Халифа».
Посмотрите на нашумевший отель в виде паруса и знаменитый небоскреб «Бурдж Халифа».
•Посмотрите на нашумевший отель в виде паруса и знаменитый небоскреб «Бурдж Халифа»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сертифицированный гид
  • Возможность спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить Вы
  • Трансфер (Частный автомобиль) до/от места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае, Шардже или Аджмане
  • Увлекательная экскурсия до 8 часов
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для бронирования тура напишите данные:
  • Ваше имя
  • Название отеля
  • Номер комнаты
  • Количество гостей
  • Номер WhatsApp
  • Дата тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
На машине
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