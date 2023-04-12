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Описание

За один день вы откроете для себя Дубай - один из самых роскошных и современных мегаполисов мира. На экскурсии вы объедете визитные карточки города, от резиденции шейха Дубая до небоскреба Бурж Халифа. Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберетесь в истории и в повседневной жизни Эмиратов.