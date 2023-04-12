О Дубае с любовью

Описание
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Ответы на вопросы
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
О Дубае с любовью
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Резиденция Шейха и Принца Дубая
  • Дубайская Рамка
  • Отель Парус
  • Дубайская Венеция
  • Отель Аль Каср
  • Остров Пальма (The Palm Jumeirah)
  • Blue Waters самое большое колесо в мире
  • Парк Цветов
  • Dubai Mall,The Fountain,Burj Halifa,Aquarium
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За один день вы откроете для себя Дубай - один из самых роскошных и современных мегаполисов мира. На экскурсии вы объедете визитные карточки города, от резиденции шейха Дубая до небоскреба Бурж Халифа. Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберетесь в истории и в повседневной жизни Эмиратов.

в любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
Что не входит
  • Еда
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Дубай-Марина
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