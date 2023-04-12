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Что вас ожидает:
- Резиденция Шейха и Принца Дубая
- Дубайская Рамка
- Отель Парус
- Дубайская Венеция
- Отель Аль Каср
- Остров Пальма (The Palm Jumeirah)
- Blue Waters самое большое колесо в мире
- Парк Цветов
- Dubai Mall,The Fountain,Burj Halifa,Aquarium
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За один день вы откроете для себя Дубай - один из самых роскошных и современных мегаполисов мира. На экскурсии вы объедете визитные карточки города, от резиденции шейха Дубая до небоскреба Бурж Халифа. Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберетесь в истории и в повседневной жизни Эмиратов.
в любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода
- Что не входит
- Еда
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании