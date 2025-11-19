Приглашаем вас в путешествие по одному из самых нетуристических эмиратов! Мы объедем Фуджейру, увидим её природные и искусственные водопады, древние крепости и грандиозные мечети, посетим этнографическую деревню и музей древностей. А затем, если захотите, отправимся на остров Снупи, чтобы отдохнуть возле Индийского океана.
Описание экскурсии
- Форт Фуджейры — одно из старейших крепостных сооружений в ОАЭ.
- Мечеть Шейха Заеда — самая большая в Фуджейре, находится недалеко от центра города. Все мечети в Эмиратах называют или в честь видных мусульманских деятелей, или в честь тех, кто их построил. Посещать мечеть Шейха Заеда могут только мусульмане.
- Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой.
- Мечеть Аль-Бидия в неповторимом архитектурном стиле Оттоманской империи. Создаётся впечатление, что она слеплена руками из песка — грубоватая снаружи, изящная изнутри.
- Живописная набережная Корниш вдоль главного пляжа Хор-Факкан.
- Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят многочисленные находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох.
- Деревня Наследия — этнографический музей под открытым небом. Вы увидите традиционные арабские дома и предметы быта прошедших столетий.
- Водопад Аль-Вуррайа — природная редкость для данного региона Смотровая площадка на вершине Хаджарских гор.
- При желании после насыщенной поездки можем отдохнуть на пляже Ал-Суфа на берегу Индийского океана или посетить частный пляж Сенди бич и там же пообедать.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях KIA или Hyundai. Можно организовать поездку на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов — стоимость уточняйте в переписке.
- Посещение частного пляжа + обед (по желанию) оплачивается дополнительно — $50 за человека.
- Мы можем встретить вас в других эмиратах. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
