12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра

Посетить шесть эмиратов за один день, увидеть культовые достопримечательности и искупаться в океане

Андрей
Задать вопрос
Андрей – экскурсионное агентство
Мы отправляемся исследовать Северные Эмираты! Заглянем в древнюю культурную столицу Ближнего Востока, посетим дворцовый музей Шейха Умм-Аль-Кувэйна и поднимемся на лучшую обзорную площадку.

Вы осмотрите самую старую мечеть в Эмиратах, насладитесь яркостью красок восточного рынка и искупаетесь в Индийском океане.
$79 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.75
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра

Что вас ожидает

Религия, обычаи и традиции
Первым делом вам предстоит знакомство с культурной столицей Арабского Мира — правоверным городом Шарджа. Вы увидите легендарную мечеть короля Файсала, розовую мечеть, Американский университет, финиковые плантации и, конечно, памятник Корану. Священная книга будто парит над главной площадью, и на ее страницах золотом мерцает изящная арабская вязь.

Восточный базар и захватывающие виды
Далее мы пересечем Аравийский полуостров от побережья Персидского Залива до Индийского океана и по дороге увидим все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну. Наблюдая за панорамой из окна, вы не заметите, как окажетесь в горах на красочном рынке. Золотые нити персидских ковров, разнообразие экзотических фруктов и сувениры тонкой ручной работы погрузят в атмосферу настоящего праздника! А после прогулки по маркету мы поднимемся к панорамной площадке над пропастью и сделаем живописные снимки на фоне каньона.

Отдых на берегу океана
В городе Фуджейра вы увидите самую древнюю действующую мечеть ОАЭ Аль Бидия, построенную в XV веке, и поразитесь ее неканоничной архитектуре. После мы сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, чтобы пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Посетим традиционную ферму, где можно будет покормить верблюдов, и проедем мимо красных песков Рас-Эль-Хаймы. В завершение мы заглянем в два самых маленьких эмирата — Аджмана и Умм-Аль-Кувейна, обладающих особым колоритом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: трансфер от вашего отеля в Дубае и обратно, вкусный обед в отеле с видом на океан
  • Это автобусная экскурсия с выходами у достопримечательностей и фото-стопами
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Андрей
Андрей
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Мы с мужем ездили в ОАЭ всего на 4 дня, поэтому я очень долго выбирала экскурсии, готовясь к поездке. Не хотелось потерять время впустую. Читала отзывы, сравнивала. В итоге в том числе остановилась на этой экскурсии. И ни разу об этом не пожалела! Мы с мужем остались очень довольны. Поездка насыщенная на эмоции, много разных мест удалось посмотреть. Нашим гидом был Андрей, но не тот, что на фото, а другой) Андрей очень веселый, энергичный и знает много интересных фактов. Всего нас было человек 18 вроде, сбор и развоз по гостиницам был организован хорошо. Не буду вдавать в подробности, но времени на этом почти не потерялось. По содержанию поездки - не стоит ожидать супер увлекательной программы, в описании сказано, что это автобусный тур с остановками в красивых и интересных местах. По сути так и есть. Но если не иметь завышенных ожиданий, то на мой взгляд тут не к чему придраться! Экскурсия подойдет людям любой физической подготовки и возраста, разве что с детьми может быть не очень - всё-таки значительная часть экскурсии проходит в автобусе.
8 марта 2020
Здравствуйте! Экскурсия в целом понравилась, создалось общее впечатление об эмиратах, почувствовалось различие их ландшафтов, материальной обеспеченности и местного колорита. Заезжали на верблюжью ферму, кормили верблюдов хлебом, 2 часа купались в Индийском океане, Андрей очень детально и с юмором рассказывал о местных обычаях и истории страны. Видели горных козлов, красные пески Рас-эль-Хаймы. Стоит посмотреть, т.к. всё очень отличается от туристического Дубая.
24 февраля 2020
Спасибо большое за такую экскурсию. Маршрут построен идеально.
Мы посмотрели все возможные достопримечательности каждого Эмирата. Увидели горы Хаджар, увидели пустыню, увидели Саванну, накупались в Оманском заливе, покормили милых верблюдов и услышали много интересной информации от Гида Андрея. Экскурсию рекомендую ))).
22 февраля 2020
Отличная экскурсия,гид просто молодец,всех собрал,обратно вернул просто отлично,всю дорогу опекал и рассказывал очень интересно
23 января 2020
Мы не один десяток лет живем в Америке. Много путешествуем. В этот раз решили заказать экскурсию на русском языке, нашим гидом был Андрей. Очень благодарны всем организаторам за увлекательное путешествие, гиду за интересное повествование и глубокие познания по теме. Чувствуется, что люди любят свою работу и умеют все правильно донести. Спасибо большое.
За отпуск, в результате, мы взяли ещё несколько экскурсий по другим направлениям и тоже остались довольны
13 января 2020
Экскурсия очень понравилась, всё было по плану и вовремя.
Андрей хороший рассказчик, интересно вёл экскурсию.
Спасибо. Будем обращаться к Вам и впредь.
С уважением,
Людмила
19 декабря 2019
Экскурсия отлично организована:маршрут составлен удобно,интересно , неутомительно.Экскурсия длилась целый день, но усталости не было, т.к.деятельность чередовалась, сопровождалась интересной информацией.Гид. Андрей - замечательный: веселый, общительный, с хорошим чувством юмора и , конечно, владеет огромным запасом информации о стране, людях, обычаях.
Благодаря этой экскурсии у нас сложилась более полное и цельное представление о стране.Спасибо!Рекомендуем!!!
19 ноября 2019
10 ноября 2019 года мы посетили эту экскурсию.
Хочется выразить благодарность за ее хорошую организацию. В составе небольшой группы на комфортабельном автобусе мы выехали из Дубая в направлении Шарджы. "Тихих пауз" во время путешествия не было. Экскурсовод всю дорогу с увлечением рассказывал о стране, ее традициях, укладе и современных проблемах. Хочется отметить виртуозное и безопасное вождение микроавтобуса, что немаловажно при экскурсиях такого типа. Было выделено достаточно времени для обеда и купания в Оманском заливе. Все происходило без спешки и толкотни. Детально продуманный маршрут позволил за один день ознакомиться с несколькими эмиратами, посетить верблюжью ферму, запечатлеть себя на фоне гор и в пустыне, и очень приятно провести время. По дороге была предоставлена возможность купить экзотические фрукты, а также персидские ковры, покрывала и различные сувениры. Спасибо.
13 ноября 2019
Прекрасная экскурсия благодаря очень грамотному и эрудированному экскурсоводу Андрею. Огромное спасибо.
Марина
6 ноября 2019
Благодарим за экскурсию. Рассказчик великолепный. Знает историю, с юмором. Группа организована, никого не дали. Хотя дорога не короткая, не устали. Помог хороший отдых на побережье индийского океана. Обед и отдых организован. Чётко и без проблем принял отель. По времени от отеля и обратно 10 часов. Нам онравилось. Поцене приемлемо.
Ещё 2 отзыва

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Первые впечатления о ДубаеПервые впечатления о ДубаеПервые впечатления о Дубае
$25 за человека
4.5 часов
50 отзывов
Открыть секрет успеха эмиратов, полюбоваться must-see местами и развеять мифы
Сложно посчитать, сколько раз на экскурсии по Дубаю звучит «самый-самый»! В ультрасовременном городе рекордов вы поймете, как он таким стал, и увидите его символы — от дворца эмира до Бурдж-Халифы в облаках. Вы проедете по острову-пальме, сделаете кадры с лучших ракурсов, погуляете по аутентичному Старому городу и услышите об особенностях жизни по-дубайски.
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
$63 за человека
8 часов
7 отзывов
Познакомиться с символами столицы Эмиратов и узнать историю её феноменального преображения
Чтобы понять феномен Эмиратов и в полной мере ощутить их атмосферу, вы отправитесь в блистательную столицу Абу-Даби. Приготовьтесь наяву познакомиться с восточной сказкой, посетить грандиозную по масштабам и красоте мечеть Шейха Зайда, попробовать лучшие финики в эмирате и рассмотреть его архитектурные шедевры — от дворцов до небоскребов.

Экскурсии по пригородам Дубая

Джип-сафари по дубайской пустынеДжип-сафари по дубайской пустынеДжип-сафари по дубайской пустыне
$55 за человека
6 часов
52 отзыва
Промчаться по барханам, поужинать на закате и посмотреть шоу
Если вы хотите до конца прочувствовать многогранные Арабские Эмираты, обязательно надо умчаться прочь от городской суеты в загадочную Аравийскую пустыню... На комфортных джипах вы «полетаете» по красным пескам и прокатитесь по барханам в сердце пустыни — приключение экстремальное, но безопасное и незабываемое! В программе остановка для фото на закате, а после катания — ужин в деревне бедуинов и шоу с национальными танцами.
Все развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыни
$50 за человека
6 часов
17 отзывов
Джип-сафари, катание на верблюдах, традиционное шоу и деревня бедуинов за один день
Приглашаю отдохнуть от ультрасовременного, прогрессивного и делового Дубая и провести день в «сердце» Востока — загадочной, бескрайней и яркой Аравийской пустыне. Вы покатаетесь на джипах и верблюдах по красочным, переливающимся на южном солнце, склонах. А еще заедете в гости к бедуинам, где проводите закат, впечатлитесь огненным шоу и вкусно поужинаете.
Современный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global Village
скидка35%
$250
$163 за экскурсию
5 часов
15 отзывов
Красочная программа и рассказы о городе будущего
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке. Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.
Путешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океану
$60 за человека
12 часов
1 отзыв
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Мы проедем через четыре живописных эмирата: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра к океану. Вы познакомитесь с историей страны, увидите культовые достопримечательности и забудете о городской суете. Увлекательные истории, необычные факты и легенды, а также самый лучший пляж ОАЭ на берегу Индийского океана — все, что нужно для незабываемого отдыха.
Парк цветов и всемирная ярмарка Global Village в ДубаеПарк цветов и всемирная ярмарка Global Village в ДубаеПарк цветов и всемирная ярмарка Global Village в Дубае
$55 за человека
6 часов
2 отзыва
Восхититься цветочными композициями и совершить путешествие вокруг света во Всемирной деревне
Дубай не перестает удивлять: среди знойной пустыни здесь вырос огромный цветник с благоухающими клумбами и невероятными художественными композициями. Вы увидите «цветочный» самолет в натуральную величину, водопады из петуний и зеленые дворцы. А после отправитесь на ярмарку «Всемирная деревня», где познакомитесь с культурами разных стран, узнаете об их традициях, попробуете местную кухню и приобретете этнические сувениры.
Сафари по Аравийской пустынеСафари по Аравийской пустынеСафари по Аравийской пустыне
$60 за человека
5 часов
7 отзывов
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
Вам предстоит познакомиться с самыми яркими и колоритными развлечениями Эмиратов: сафари с виртуозными арабскими водителями по фантастическим ландшафтам бархан, катание на верблюдах, ужин в лагере бедуинов, шоу танцев живота и многое другое. Этот день станет для вас тотальным погружением в атмосферу Аравийского полуострова — мира пушисто-золотистых песков, адреналина и пряных восточных ароматов.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусLegoLandЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркВсеИндивидуальные