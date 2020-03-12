12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Религия, обычаи и традиции

Первым делом вам предстоит знакомство с культурной столицей Арабского Мира — правоверным городом Шарджа. Вы увидите легендарную мечеть короля Файсала, розовую мечеть, Американский университет, финиковые плантации и, конечно, памятник Корану. Священная книга будто парит над главной площадью, и на ее страницах золотом мерцает изящная арабская вязь.

Восточный базар и захватывающие виды

Далее мы пересечем Аравийский полуостров от побережья Персидского Залива до Индийского океана и по дороге увидим все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну. Наблюдая за панорамой из окна, вы не заметите, как окажетесь в горах на красочном рынке. Золотые нити персидских ковров, разнообразие экзотических фруктов и сувениры тонкой ручной работы погрузят в атмосферу настоящего праздника! А после прогулки по маркету мы поднимемся к панорамной площадке над пропастью и сделаем живописные снимки на фоне каньона.

Отдых на берегу океана

В городе Фуджейра вы увидите самую древнюю действующую мечеть ОАЭ Аль Бидия, построенную в XV веке, и поразитесь ее неканоничной архитектуре. После мы сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, чтобы пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Посетим традиционную ферму, где можно будет покормить верблюдов, и проедем мимо красных песков Рас-Эль-Хаймы. В завершение мы заглянем в два самых маленьких эмирата — Аджмана и Умм-Аль-Кувейна, обладающих особым колоритом.