12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

По эмиратам: Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Эта групповая экскурсия по Северным Эмиратам из Дубая предлагает уникальную возможность увидеть культурную столицу Арабского Мира - Шарджу, с её розовой мечетью и памятником Корану.
Путешествие продолжится через разнообразные природные зоны читать дальшеуменьшить
Эмиратов, от солончаков до гор и саванн, с остановкой на красочном восточном базаре. Здесь можно будет приобрести сувениры и сделать живописные снимки на панорамной площадке.
В завершение экскурсии - отдых на берегу Индийского океана, обед в отеле и посещение традиционной фермы с верблюдами. Путешествие также включает визиты в Аджман и Умм-Аль-Кувейн, известные своим особым колоритом. В стоимость включены трансфер и обед. Экскурсия проводится опытными гидами, готовыми ответить на все ваши вопросы
Первым делом вам предстоит знакомство с культурной столицей Арабского Мира — правоверным городом Шарджа. Вы увидите розовую мечеть, Американский университет, финиковые плантации и, конечно, памятник Корану. Священная книга будто парит над главной площадью, и на ее страницах золотом мерцает изящная арабская вязь.
Восточный базар и захватывающие виды
Далее мы пересечем Аравийский полуостров от побережья Персидского Залива до Индийского океана и по дороге увидим все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну. Наблюдая за панорамой из окна, вы не заметите, как окажетесь в горах на красочном рынке. Золотые нити персидских ковров, разнообразие экзотических фруктов и сувениры тонкой ручной работы погрузят в атмосферу настоящего праздника! А после прогулки по маркету мы поднимемся к панорамной площадке над пропастью и сделаем живописные снимки на фоне каньона.
Отдых на берегу океана
Мы сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, чтобы пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Посетим традиционную ферму, где можно будет покормить верблюдов, и проедем мимо красных песков Рас-Эль-Хаймы. В завершение мы заглянем в два самых маленьких эмирата — Аджмана и Умм-Аль-Кувейна, обладающих особым колоритом.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: трансфер от вашего отеля в Дубае и обратно, вкусный обед в отеле с видом на океан
Это автобусная экскурсия с выходами у достопримечательностей и фото-стопами
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Время трансфера до и после экскурсии зависит от расположения вашего отеля и отелей других участников группы. Дубай — город больших расстояний. Будьте готовы к длительным переездам, а также уточняйте заранее у гида, сколько может занять трансфер из вашего отеля
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1353 туристов
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Сами Эмираты мы толком не поситили. Мы просто ехали в отдаленый отели и проезжали через все Эмираты. Экскурсовод давал очень много интересной информации. Но ничего интересного мы не посетили. Местный рынок с вкусными фруктами и пляж с черепахами это конечно сгладить всё. Но это нельзя назвать экскурсией по ээмиратам.
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И
Ирина
Вчера ездили на экскурсию через 5 эмиратов к Индийскому океану. Часто представители индустрии услуг просят написать отзыв, в этот раз не просили, но это тот случай, когда хочется его написать. читать дальшеуменьшить
Андрей супер профессионал, невероятно огромный объём информации, он не отдыхал ни минуты, полная самоотдача, даже мой ребенок подросток была в восторге! А эмоции от общения с огромными черепахами и верблюдами не передать словами. Это был последний день отдыха, долго раздумывала ехать на экскурсию или нет, не пожалела ни на грамм. Андрей, спасибо огромное!!! Замечательная экскурсия!
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O
OLEG
Вчера были на экскурсии, очень понравилось,все заявленное в описании соответствует действительности, даже больше) отличный экскурсовод Андрей, очень много доступной информации про эмираты и страну в целом, по дороге заезжали на верблюжью ферму и останавливались в пустыне, в горах на смотровой площадке. Море и берег совсем другие, народу не много, шикарный обед в отеле, спасибо большое, однозначно рекомендуем!
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А
Алёна
Это самая незабываемая экскурсия! Спасибо огромное Андрею за такие подробные рассказы. За ответы на все вопросы. Экскурсия очень интересная и несмотря на длительность- дорога пролетает быстро. Отдельная благодарность за то, что в одном дне мы увидели стоооолько красоты! А Индийский океан это волшебство просто! Однозначно рекомендую к посещению!
+1
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Юлия
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Андрей замечательный рассказчик с широким кругозором и чувством юмора. Побывали в Оманском заливе, сфотографировались в пустыне, покормили верблюдов, попробовали местные фрукты. Немного утомительно весь день ехать на автобусе, но мы были к этому готовы. В автобусах есть кондиционер. Хороший обед. Спасибо за организацию и проведение данной экскурсии.
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Ирина
Великолепно! Рекомендую! У нас был профессиональный гид-Андрей! Спасибо большое! Было очень интересно, информативно, профессионально! Экскурсии не напряжная. Это был мой первый день в ОАЭ, решила познакомить с эмиратами. Андрей с читать дальшеуменьшить
шутками, доступно познакомил со страной! Я была одна, муж работал, так я ему уже третий день рассказываю о впечатлениях! Все осталось в памяти, имена конечно забыла!!! Спасибо большое! Очень понравилось! До встречи! Обязательно хочу вернуться и показать детям эту красоту!!!
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