12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта групповая экскурсия по Северным Эмиратам из Дубая предлагает уникальную возможность увидеть культурную столицу Арабского Мира - Шарджу, с её розовой мечетью и памятником Корану.Путешествие продолжится через разнообразные природные зоны

Эмиратов, от солончаков до гор и саванн, с остановкой на красочном восточном базаре. Здесь можно будет приобрести сувениры и сделать живописные снимки на панорамной площадке. В завершение экскурсии - отдых на берегу Индийского океана, обед в отеле и посещение традиционной фермы с верблюдами. Путешествие также включает визиты в Аджман и Умм-Аль-Кувейн, известные своим особым колоритом. В стоимость включены трансфер и обед. Экскурсия проводится опытными гидами, готовыми ответить на все ваши вопросы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Религия, обычаи и традиции

Первым делом вам предстоит знакомство с культурной столицей Арабского Мира — правоверным городом Шарджа. Вы увидите розовую мечеть, Американский университет, финиковые плантации и, конечно, памятник Корану. Священная книга будто парит над главной площадью, и на ее страницах золотом мерцает изящная арабская вязь.

Восточный базар и захватывающие виды

Далее мы пересечем Аравийский полуостров от побережья Персидского Залива до Индийского океана и по дороге увидим все природные зоны Эмиратов: солончаки, пустыни, горы и даже саванну. Наблюдая за панорамой из окна, вы не заметите, как окажетесь в горах на красочном рынке. Золотые нити персидских ковров, разнообразие экзотических фруктов и сувениры тонкой ручной работы погрузят в атмосферу настоящего праздника! А после прогулки по маркету мы поднимемся к панорамной площадке над пропастью и сделаем живописные снимки на фоне каньона.

Отдых на берегу океана

Мы сделаем остановку в отеле на берегу Индийского океана, чтобы пообедать и искупаться в водах Оманского залива. Посетим традиционную ферму, где можно будет покормить верблюдов, и проедем мимо красных песков Рас-Эль-Хаймы. В завершение мы заглянем в два самых маленьких эмирата — Аджмана и Умм-Аль-Кувейна, обладающих особым колоритом.

Организационные детали